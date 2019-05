Invitation aux médias - 44e congrès annuel de l'Association des économistes québécois - Démographie, immigration et transformation du marché du travail : menaces ou opportunités ?





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les journalistes sont invités à assister au 44e congrès de l'Association des économistes québécois. Amorcée depuis plusieurs années, l'évolution démographique pèse sur le potentiel de l'économie québécoise et sur sa capacité à générer une croissance permettant d'améliorer les services publics et favoriser la prospérité de la collectivité. La mise en oeuvre de solutions exige toutefois de poser des gestes énergiques et de surmonter différents obstacles.

Sous le thème « Démographie, immigration et transformation du marché du travail : menaces ou opportunités? » seront analysés des enjeux cruciaux pour l'économie et la société québécoises. Des chercheurs réputés et des décideurs de haut niveau présenteront leurs travaux et propositions en rapport avec ces questions dont :

Paul Collier , professeur d'économie et de politique publique de la Blavatnik School of Government, de l'Université d'Oxford, et ancien directeur du groupe de recherche sur le développement à la Banque mondiale,

, professeur d'économie et de politique publique de la Blavatnik School of Government, de l'Université d'Oxford, et ancien directeur du groupe de recherche sur le développement à la Banque mondiale, David Card , professeur d'économie de l'Université de Californie à Berkeley et Directeur du programme des études sur le travail du National Bureau of Economic Research

, professeur d'économie de l'Université de Californie à et Directeur du programme des études sur le travail du National Bureau of Economic Research Sylvain Giguère , chef de la division du développement économique et de l'emploi local, OCDE

, chef de la division du développement économique et de l'emploi local, OCDE Simon Jolin-Barrette , ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Québec)

, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Québec) Jean Boulet , ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (Québec)

, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (Québec) Éric Girard , ministre des Finances (Québec)

, ministre des Finances (Québec) Jean-Yves Duclos , ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social ( Canada )

Pour consulter la programmation détaillée, cliquer ici.

DATE ET HEURE : Mercredi 29 mai 2019 de 12 h à 17 h

Jeudi 30 mai 2019 de 7 h 30 à 17 h



ENDROIT : Centre des congrès de Québec

Salles 306 AB et 309 AB

1000, boul. René-Lévesque ESt

Québec

Les journalistes intéressés à assister en tout ou en partie au congrès sont priés de communiquer avec Valérie Gonzalo au (514) 626-6976 ou gonzalo@videotron.ca. Veuillez noter que la plupart des conférenciers seront disponibles pour des entrevues individuelles. Merci de confirmer vos demandes d'entrevues à l'avance.

À propos de l'Association des économistes québécois

L'Association des économistes québécois principal regroupement d'économistes francophones en Amérique est une association dynamique et active dans divers secteurs d'activités: entreprise privée, secteur public, milieux syndicaux, associations, monde universitaire. Elle a pour finalités le développement et la diffusion du savoir économique, l'éclairage des débats publics et la valorisation du rôle de l'économiste. En accord avec son slogan « Pour des choix éclairés », l'Association est reconnue comme un interlocuteur crédible et impartial dans les débats économiques. Pour connaitre davantage l'Association et ses activités, visiter le site web à www.economistesquebecois.com et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, et Twitter.

