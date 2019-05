Mise en place de solutions innovantes - Visons le rehaussement des compétences





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Ouvert et attentif aux défis de notre société, le Collège Lionel-Groulx, par le biais du Centre de recherche et d'expertise en multilittératie des adultes (CREMA), joue un rôle majeur dans les interventions réalisées pour rehausser les compétences nécessaires afin d'exécuter des fonctions de travail de plus en plus complexes et bien fonctionner en société.

Selon Statistiques Canada, 48 % des Canadiens et 53 % des Québécois, âgés de 16 à 65 ans, détiennent de faibles compétences en lecture, en écriture, en calcul et surtout en compréhension de texte. Cette situation engendre des conséquences fort préoccupantes pour la productivité et le rendement des entreprises, ainsi que pour l'enrichissement et l'épanouissement collectif.

À la suite de la diffusion du documentaire Tout le monde y gagne, aux Grands reportages à ICI RDI, le directeur du CREMA, Michel Simard, insiste sur l'existence de solutions innovantes pour amener les personnes à atteindre un meilleur niveau de capacité à comprendre et à utiliser, dans leur vie et au travail, l'information écrite et publiée sous diverses formes, comme un mode d'emploi, un journal, un formulaire, un livre ou une carte géographique.

Les adultes sont évalués selon cinq niveaux de compétences. Pour être pleinement fonctionnel en milieu de travail, il faut atteindre le niveau 3. À titre d'exemple, une personne détenant des compétences inférieures au niveau 2 n'arriverait pas à trouver les coordonnées d'un organisme sur un site Web. Malgré de telles lacunes, 64 % de cette tranche de la population occupent un emploi, selon les résultats du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, publiés en 2013. Les enjeux sociaux causés par cette situation sont donc alarmants.

«?En se classant au 8e rang des 10 provinces canadiennes, le Québec se retrouve avec une des plus fortes proportions d'adultes ayant des compétences sous le niveau 3, souligne M. Simard, qui a participé au reportage. Il s'agit d'un défi majeur. Il est primordial d'assurer le développement du plein potentiel de chacun en évaluant ses qualifications puis en rehaussant ses compétences en littératie de manière à ce qu'elles soient arrimées avec les besoins du marché de l'emploi.?»

Le Collège Lionel-Groulx fait le pont entre le milieu de la recherche et celui du travail. Par l'entremise du CREMA, il effectue une veille stratégique et crée des partenariats avec des chercheurs. Il développe des pratiques novatrices, en fait la validation, soutient et forme les personnes qui en ont besoin.

Avec sa vision citoyenne et humaniste, l'institution d'enseignement supérieur fait partie de la solution. «?Nous avons toujours valorisé le partage et l'avancement des savoirs afin de collaborer pleinement au développement social, culturel et économique de notre région. Notre centre de recherche s'inscrit dans la même veine?», soutient Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège. Le CREMA accompagne les entreprises à rehausser les compétences de leur main-d'oeuvre en adaptant ses actions aux réalités vécues en organisation. De meilleures compétences, c'est augmenter la productivité, le taux de rendement et la performance des employés. Au-delà de ça, c'est surtout améliorer les conditions de vie de milliers de personnes.

