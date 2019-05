La Monnaie royale canadienne lance une pièce de circulation de 2 $ soulignant le 75e anniversaire du jour J en hommage aux soldats canadiens débarqués à Juno Beach





MONCTON, NB, le 27 mai 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière de lancer une pièce de circulation de 2 $ en hommage aux courageux Canadiens qui débarquaient il y a 75 ans sur les côtes de la Normandie, en France, pour aider les Alliés à établir la tête de pont qui allait mener à la libération de l'Europe de l'Ouest. La pièce a été dévoilée aujourd'hui à la Garnison de Moncton, quartier général du 37e Groupe-brigade du North Shore Regiment (New Brunswick), dont les troupes faisaient partie des 13 régiments canadiens ayant pris part au débarquement à Juno Beach, le 6 juin 1944.

« Les Canadiens perpétuent fièrement la tradition du Souvenir afin que restent gravés dans nos mémoires les sacrifices consentis par nos anciens combattants pour défendre notre liberté et nos valeurs », a déclaré l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des anciens combattants et ministre associé de la défense nationale. « Par cette pièce de circulation soulignant le 75e anniversaire du jour J, la Monnaie nous aide à garder en mémoire ces valeureux soldats canadiens qui ont tout risqué ou ont donné leur vie pour que les Alliés puissent débarquer sur les plages de la Normandie en juin 1944 et parvenir à mettre fin aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. »

« Depuis sa toute première pièce Coquelicot en 2004, la Monnaie royale canadienne est fière d'avoir lancé des pièces de circulation spéciales pour aider les Canadiens à se souvenir du service et du sacrifice des anciens combattants et des membres actifs des Forces armées canadiennes », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Le jour J demeure l'un des plus grands exploits militaires du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. Grâce à cette nouvelle pièce de circulation de 2 $, les générations futures se souviendront du rôle de nos anciens combattants dans cette victoire cruciale des Alliés. »

« Comme tous les soldats canadiens qui ont débarqué à Juno Beach le 6 juin 1944, les hommes du North Shore se sont vaillamment battus pour réussir à s'emparer de leurs cibles à la fin du débarquement le jour J, mais ils ont essuyé de lourdes pertes », a déclaré le lieutenant-colonel Renald Dufour du North Shore Regiment. « Le débarquement du jour J constitue l'un des hauts faits de l'histoire militaire canadienne, et notre régiment était au coeur des combats, aux côtés de trois autres unités d'assaut. À la veille du 75e anniversaire du débarquement, l'émission d'une pièce de circulation commémorative rendant hommage à l'héritage de nos soldats et au sacrifice de leur famille est un geste admirable. »

OEuvre de l'artiste canadien Alan Daniel, le motif au revers témoigne de la fébrilité de soldats canadiens à l'approche de Juno Beach, en Normandie, le 6 juin 1944. La pièce illustre en son centre la fascinante perspective de trois soldats qui scrutent l'horizon depuis leur péniche de débarquement. Sur l'anneau extérieur, des gravures de navires et d'avions évoquent les vastes opérations aériennes et navales qui ont appuyé l'infanterie prenant part à la plus grande invasion par voie maritime de l'histoire militaire. Les mentions D-DAY/LE JOUR J sont gravées au-dessus des casques des soldats.

Le millésime 2019 figure au bas du motif, entre les mots REMEMBER et SOUVENIR. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, créée par l'artiste canadienne Susanna Blunt en 2003.

La pièce de circulation de deux dollars soulignant le 75e anniversaire du jour J a un tirage limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. Elle est maintenant en circulation officielle. Le public trouvera ces pièces dans la monnaie en circulation à mesure que les succursales bancaires et les commerces commenceront à regarnir leurs stocks de pièces de 2 $. Au cours des prochains mois, la Monnaie organisera aussi un certain nombre d'échanges de pièces pour le public dans ses boutiques d'Ottawa et de Winnipeg, ainsi qu'à d'autres endroits dans tout le pays.

La Monnaie souligne l'anniversaire historique du jour J en proposant plusieurs nouveaux produits de collection, dont un rouleau spécial de 25 pièces de circulation de deux dollars affichant le même motif que celui au revers des pièces. Quinze mille rouleaux de pièces colorées et cinq mille rouleaux de pièces non colorées sont offerts. La Monnaie lance également une pièce de collection de ¼ oz en argent pur d'une valeur nominale de 3 $, conçue par Glen Loates. Elle présente l'empreinte de la botte d'un soldat dans le sable de Juno Beach et porte les années 1944-2019. Enfin, un ensemble de six pièces comprend les versions colorées et non colorées de la pièce de 2 $ du jour J, de même que les pièces de circulation canadiennes actuelles de 5 cents, de 10 cents, de 25 cents et de 1 $. La collection de pièces-souvenirs commémoratives 2019 a un tirage limité à 100 000 exemplaires.

Ces produits peuvent être commandés dès aujourd'hui en communiquant avec la Monnaie par téléphone au Canada au 1-800-267-1871, ou aux États-Unis au 1-800-268-6468, ou en ligne au www.monnaie.ca/jourj. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez des images de cette pièce ici :

https://www.dropbox.com/sh/mz2raww087g6rz3/AADujaJYdQ6TFUUkPIpoSzoAa?dl=0

