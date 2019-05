RS Simulation lance un simulateur de course de pointe propulsé par D-BOX Technologies





MONTRÉAL, 27 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO), chef de file mondial de la simulation du mouvement, est fière d'annoncer qu'elle mettra en mouvement Sector One - un simulateur de course haut de gamme créé et conçu par RS Simulation.



Ce projet de longue haleine est en cours depuis trois ans et a nécessité neuf mois d'essai et de développement. Le simulateur Sector One intègre une technologie de pointe pour recréer la vitesse et la puissance d'un environnement de course réel permettant aux pilotes de ressentir les nuances de la conduite d'une auto de course sur une vraie piste.

Ce simulateur d'avant-garde a été spécialement conçu par une équipe d'ingénieurs et de pilotes professionnels comme Pierre Gasly et André Loterrer qui se sont mis en tête de créer une expérience sur mesure qui rencontre les normes rigoureuses des pilotes de course professionnels et autres passionnés de sport automobile. Il en résulte un simulateur de course des plus efficaces qui procure une sensibilité tactile et une reproduction hyperréaliste d'une véritable conduite automobile grâce aux codes de mouvement méticuleusement programmés par D-BOX.

« Au fil des ans, notre technologie de mouvement a servi dans tous les types d'environnement de formation sur simulateur ? de l'aviation au militaire ? et c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de travailler avec RS Simulation et de donner vie à ce tout nouveau simulateur », soutient Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « L'extrême précision et la réalité du mouvement que procurent nos systèmes dans cette expérience de conduite ont toujours gagné la faveur populaire dans la communauté des pilotes professionnels; Sector One ne décevra personne. »

« D-BOX a acquis une réputation remarquable dans l'industrie de la simulation grâce à l'attention qu'elle porte aux détails et au réalisme », indique William Broussin, ingénieur en simulation chez RS Simulation et créateur du projet. « Étant donné les attentes très élevées que nous comptions satisfaire, nous devions travailler avec une entreprise qui possède une technologie de pointe éprouvée et une habileté à livrer une expérience hyperréaliste. Le choix naturel de D-BOX s'est imposé. »

Sector One a été lancé en grande pompe à Monaco vendredi dernier pendant le Grand Prix de la F1 de Monaco. Pour des renseignements supplémentaires sur le simulateur Sector One, accédez à : http://www.rssimmonaco.com/

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

À PROPOS DE RS SIMULATION

RS Simulation est née de l'association de professionnels du sport automobile. Son emplacement idéal à Monaco, permet de fournir à sa clientèle un instrument de précision techniquement et économiquement cohérent. Ses clients roulent dans des championnats de monoplaces de haut niveau tels que GP2, GP3, WSR, F3, F4, ainsi que la série Blancpain, le Tour GT, DTM, GTE, Sport Prototype, GT Open et la coupe Porsche Carrera.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8499a7fe-2ecb-4620-9935-9cb09ac96d57/fr

