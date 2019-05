Convocation - Le groupe de travail Namur-De la Savane dépose son rapport sur la mobilité





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invitent les représentants des médias au dépôt du rapport du groupe de travail Namur-De la Savane. Pour l'occasion, Mme Florence Junca Adenot, présidente du groupe de travail et professeure associée au Département d'études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal, présentera les grandes lignes du rapport et les recommandations qui en découlent.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le mardi 28 mai 2019



HEURE : 9 h



LIEU : Ministère des Transports

500, boulevard René-Lévesque Ouest, 4e étage

Salle 4.130 (salle de presse)

Montréal, H2Z 1W7

