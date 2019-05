Tout est en place pour découvrir les vedettes de la musique country! Les Canadiens ont choisi trois finalistes dans le cadre du concours Top of the Country de Sirius XM





L'un ou l'autre de trois artistes deviendra bientôt la prochaine vedette de la musique country au pays - et remportera le premier prix, d'une valeur de 25 000 $.

TORONTO, le 27 mai 2019 /CNW/ - SiriusXM Canada , la plus grande entreprise canadienne de divertissement audio, est heureuse d'annoncer les noms des trois finalistes de la deuxième édition du concours annuel Top of the Country de SiriusXM , en partenariat avec l'Association de la musique country canadienneMD. Ces trois artistes s'affronteront en direct sur scène en vue de remporter le titre de prochaine grande vedette de la musique country au Canada et de gagner un prix en argent de 25 000 $ ainsi qu' une place au camp international de composition musicale de la SOCAN.

Voici les finalistes de l'édition 2019 du concours Top of the Country de SiriusXM, choisis par les Canadiens :

Matt Lang (de Maniwaki , au Québec)

(de , au Québec) Kelsi Mayne (de Windsor , en Ontario )

(de , en ) Tim & The Glory Boys (de Winnipeg , au Manitoba )

Pour obtenir des photos en haute résolution des finalistes, cliquez ici.

« Les artistes qui se sont affrontés lors de la première étape du concours Top of The Country de SiriusXM étaient exceptionnels et maintenant, le groupe ne comprend plus que trois finalistes, a déclaré Jeff Leake, directeur, Programmation musicale à SiriusXM Canada. Nos finalistes auront l'occasion de faire connaître leur talent devant de vastes auditoires cet été. Nous sommes impatients de voir leur prestation lors de la finale, pendant la Semaine de la musique country. »

« Le concours Top of The Country de cette saison présente des artistes phénoménaux et j'ai hâte de voir leur spectacle lors de la finale, a ajouté Tracy Martin, présidente de l'Association de la musique country canadienne. Nous sommes impatients de célébrer leur épanouissement incontestable en tant qu'artistes alors qu'ils monteront sur scène dans le cadre de la Semaine de la musique country. Félicitations et bonne chance aux trois finalistes! »

Plus tard cette année, les trois finalistes du concours Top of the Country participeront à un voyage de composition de chansons d'une semaine à Nashville grâce à la SOCAN, ils monteront sur scène lors d'un important festival de musique country et ils participeront à une séance de mentorat exclusive à Toronto auprès de personnes influentes oeuvrant dans différents domaines du secteur de la musique.

Le gagnant du premier prix sera choisi en direct lors de la finale du concours Top of the Country de SiriusXM, qui se tiendra au cours de la Semaine de la musique country de 2019, à Calgary, en Alberta, du 5 au 8 septembre. Les finalistes s'affronteront sur scène en direct avant le spectacle présenté par un artiste de grande réputation dont le nom sera dévoilé sous peu. Ce spectacle sera diffusé en direct sur les ondes de SiriusXM. Le gagnant remportera le premier prix, d'une valeur de 25 000 $, ainsi qu'une place au camp international de composition musicale de la SOCAN et plus encore.

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec l'Association de la musique country canadienne, s'inscrit dans la foulée de l'engagement continu de SiriusXM visant à promouvoir et à valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord, qui lui permet de joindre plus de 55 millions d'auditeurs.

Pour regarder les vidéos des finalistes, veuillez consulter le site : https://topcountry.siriusxm.ca/fr/.

SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Holdings Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/ .

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant dix années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

Association de la musique country canadienne

Fondée en 1976, l'Association de la musique country canadienne est un organisme sans but lucratif de type associatif qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur une base visant à former, valoriser et célébrer les talents canadiens, l'Association de la musique country canadienne transmet graduellement l'esprit, la communauté et la créativité que favorise la musique country au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la Semaine de la musique country, qui a lieu chaque automne, et les prix de l'Association de la musique country canadienne. Les commanditaires de la Semaine de la musique country et de la cérémonie de remise des prix de l'Association de la musique country canadienne de 2019 comprennent FACTOR, les radiodiffuseurs privés du Canada et le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du « Fonds de la musique du Canada » du ministère du Patrimoine canadien, Radio Starmaker, le gouvernement de l'Alberta, la ville de Calgary et l'organisme Tourisme Calgary.

