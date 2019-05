Nouvelle campagne Le Lait bio, fier de sa nature - Levons notre verre au leadership des Producteurs de lait bio du Québec





LONGUEUIL, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Fiers d'être les leaders de la production laitière biologique au Canada, les Producteurs de lait du Québec lancent une nouvelle campagne pour mettre en lumière l'industrie laitière bio d'ici et l'importance de ce type de production au Québec. Représentant les deux tiers de la production laitière biologique au Canada, le lait certifié bio québécois est un marché en pleine effervescence qui attire de nombreux jeunes producteurs laitiers partageant un objectif commun : mettre la nature au coeur de leur démarche.

Une industrie jeune... et fière de sa nature?!

La production laitière biologique québécoise est présente en concentration plus importante au Bas-Saint-Laurent, en Beauce et au Saguenay -- Lac-Saint-Jean. En 2018, près de 40 % des producteurs de lait bio avaient moins de 35 ans. Forts de la popularité de créneau et de l'engagement de ses producteurs envers les pratiques écoresponsables, les Producteurs de lait prévoient enregistrer près d'une quinzaine de nouvelles certifications de fermes laitières biologiques chaque année. Parmi les producteurs ayant 50 ans et plus, 92 % mentionnent avoir de la relève pour reprendre les rênes de l'entreprise.

Le lait bio au Québec : doubler la production d'ici 5 ans

Avec plus de 136 fermes laitières biologiques sur son territoire et 58 millions de litres produits annuellement, le Québec accueille la moitié des fermes laitières bios au Canada. Ce leadership biologique des Producteurs de lait du Québec représente un énorme potentiel de croissance.

Au Québec, les ventes de lait bio ont connu une augmentation de 52% entre 2013 et 2018. Depuis les quatre dernières années, les ventes enregistrent un bon de 10% par année.

«?Bien avant que la demande soit présente, certains producteurs de lait québécois ont fait un virage vers l'élevage et l'agriculture biologique dans les années 1990. Symbole de notre avant-gardisme, ce sont plus de 70 % de nos fermes laitières biologiques qui fêteront leur 10e année de production en 2020.?» -- a souligné Bryan Denis, Président du Syndicat des Producteurs de lait biologique du Québec.

Le lait biologique se distingue principalement par le type d'élevage et d'agriculture dont il est issu, encadré par des pratiques écoresponsables. Si le lait québécois est soumis à des règles strictes garantissant sa qualité, la production biologique doit respecter un cahier de charge supplémentaire pour recevoir son accréditation.

Un leadership naturel qui s'étend jusqu'aux offensives publicitaires?!

Il était essentiel pour les Producteurs de lait biologique que leurs actions marketing soient cohérentes avec leur pratique. Ainsi, en publicité, la proximité des producteurs avec la nature s'exprimera via des créatifs complètement biodégradables.

D'abord en affichage et en imprimé, où tous les papiers et colles seront naturelles et biodégradables, jusqu'au volet web, où les publications se désagrègeront pour laisser place à une pause nature sur images de champs. À l'intérieur des magazines et hebdos, un encart ensemencé de graines de basilic sera inséré, permettant à chacun de semer et récolter un peu de nature. En accompagnement, une recette spéciale mettant en vedette basilic frais et lait bio sera positionnée pour inspirer. La campagne comprend également deux vidéos de 15 secondes, ainsi qu'une présence sur LaPresse+.

Finalement, une murale entièrement composée de végétaux sera installée dans le cadre du festival MURAL à Montréal au début juin. Au terme de l'activation, les végétaux qui la composent seront offerts aux résidents du quartier.

Pour en apprendre davantage, découvrez la campagne qui vise à faire connaître l'industrie du lait bio... en nous ramenant directement dans les champs ? !

Pour découvrir le visuel de campagne :

https://concierge.lg2.com/dl/34a3762031ce67b8b2dc009b12971530df0e8f58

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5?050 fermes laitières qui livrent quelque 3,37 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,6 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 07:10 et diffusé par :