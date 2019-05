Sercomm et Altiostar propulsent l'innovation en matière de petite cellule et de vRAN ouvert





La plate-forme à petite cellule FSMtm de Qualcomm® munie du logiciel vRAN est déployée en direct lors de l'essai utilisateur sur le terrain du réseau de Rakuten

TAIPEI, Taïwan, 27 mai 2019 /CNW/ - Sercomm (TWSE : 5388), un fabricant et un fournisseur de premier plan d'équipement de télécommunications, et Altiostar, le pionnier de la technologie RAN ouvert virtualisé (vRAN ouvert), annoncent conjointement aujourd'hui le déploiement des premières petites cellules virtualisées au monde, lesquelles conjuguent les avantages de la conception matérielle optimisée de Sercomm au vRAN d'Altiostar (réseau virtualisé d'accès radioélectrique) et utilisent l'efficacité et les nombreuses fonctionnalités de la plate-forme à petite cellule FSM de Qualcomm. La petite cellule virtualisée, lancée pour la première fois en février 2019, a été déployée au cours des essais du réseau infonuagique, bout en bout et entièrement virtualisé de Rakuten en banlieue de Tokyo.

Les solutions vRAN ouvert (réseau virtualisé d'accès radioélectrique) offrent un tissu logiciel commun pour les macrocellules et les petites cellules et rehaussent la capacité des fournisseurs de services de télécommunications à accroître le degré d'intelligence, à gérer l'interférence et à assurer la double connectivité entre la 4G et la 5G. Elles permettent aussi l'autoapprovisionnement de petites cellules et l'adaptation rapide du logiciel selon divers services en exigeant un minimum de dépenses en capital (CAPEX). Le vRAN transforme l'architecture RAN traditionnelle en virtualisant et en centralisant la commande des fonctions sans fil pour optimiser la performance et le coût. Afin de fournir un réseau sans fil agile, stable et évolutif, les exploitants devront maximiser l'efficacité de leurs réseaux et réduire les dépenses opérationnelles (CAPEX et OPEX). En utilisant la plate-forme à petite cellule FSM de Qualcomm, l'unité distribuée (DU) de Sercomm et l'unité centralisée (CU) innovatrice, virtualisée et centrée sur le logiciel d'Altiostar, la solution combinée est conçue pour offrir aux exploitants la capacité d'atteindre l'interopérabilité, l'adaptabilité et l'évolutivité entre les environnements 4G et 5G.

En scindant la DU et la CU, la petite cellule virtualisée propose une solution révolutionnaire pour les réseaux mobiles. Grâce aux puissantes capacités informatiques de la CU, la petite cellule virtualisée, de concert avec le traitement conjoint et la capacité coopérative de partage radio, peut être dynamiquement installée et exploitée selon les besoins du réseau. Conçue par Sercomm, la DU de la petite cellule virtualisée est offerte en format compact (27,5 cm x 20 cm) et sa consommation énergétique est basse. Propulsée par le FSM9016, la petite cellule est conçue pour assurer une expérience à large bande mobile à la fois robuste et à haute vitesse assortie d'une faible latence. La petite cellule virtualisée est conçue pour alimenter une véritable plate-forme native infonuagique bout en bout qui améliore grandement la fiabilité tout en favorisant un réseau hétérogène.

Conjuguant les avantages de l'architecture réseau de prochaine génération et de la petite cellule virtualisée, le produit résultant vise à répondre aux besoins de l'industrie des télécommunications en offrant une migration vers les réseaux de 5G à la fois sans faille, facile à installer, à haute performance et avec une souplesse accrue. Les déploiements souples de petite cellule permettent une économie de coûts et accélère le délai de commercialisation, donnant lieu à une qualité d'expérience abonné supérieure. En adoptant l'architecture vRAN pour le réseau qui sera lancé commercialement en octobre 2019, Rakuten est en voie de devenir le tout premier exploitant mobile au monde à fournir un véritable réseau natif infonuagique, bout en bout et entièrement virtualisé qui intègre les macrocellules et les petites cellules de 4G et de 5G.

« Sercomm a alloué d'importantes ressources en R et D pour la mise sur pied de solutions innovantes afin de fournir des services de télécommunications de prochaine génération », souligne Ben Lin, chef de la technologie à Sercomm. « Nous sommes ravis de travailler de concert avec des leaders de l'industrie comme Rakuten, Qualcomm et Altiostar, et nous avons hâte de poursuivre l'innovation technologique et de fournir une avenue évolutionnaire vers les réseaux d'avenir. »

« L'architecture ouverte virtualisée innovante d'Altiostar donne aux exploitants du sans-fil la capacité d'assurer la pérennité de leurs investissements en matière de réseaux en déployant une solution qui répond aux besoins d'aujourd'hui et à la réalité de l'infrastructure 5G de demain », affirme Thierry Maupilé, vice-président directeur de la stratégie et de la gestion des produits à Altiostar. « Cette architecture ouverte innovatrice accorde aux exploitants une plus grande capacité à un coût de possession moindre, ce qui favorise de nouveaux modèles d'affaires et la création d'un service plus rapide tout en procurant un nouveau modèle d'approvisionnement pour leurs réseaux. »

« Avec le soutien de partenaires technologiques à l'avant-garde de l'industrie comme Sercomm, Qualcomm et Altiostar, Rakuten a mis à l'essai les toutes premières petites cellules entièrement virtualisées au monde au sein de notre nouveau réseau mobile », affirme Tareq Amin, chef de la technologie à Rakuten Mobile, Inc. « Bénéficiant d'une agilité améliorée et de services encore plus diversifiés, nos utilisateurs tireront parti de ce réseau virtualisé révolutionnaire et du mouvement d'abandon de l'industrie, laquelle délaisse le recours au matériel dédié et à l'infrastructure héritée. »

« Les petites cellules sont un élément constitutif essentiel du déploiement de réseaux cellulaires sophistiqués qui englobent la 4G et la 5G », soutient Puneet Sethi, directeur principal de la gestion de produits à Qualcomm Atheros, Inc. « L'architecture souple de Rakuten, qui se sert de petites cellules intégrant les plates-formes de petite cellule FSM de Qualcomm pour la technologie 4G et 5G, lui permet maintenant d'offrir aux abonnés des expériences sophistiquées proposant une avenue souple pour croître rapidement en fonction des générations futures. Nous nous réjouissons de travailler conjointement avec Altiostar, Sercomm et Rakuten dans le cadre de cet effort, utilisant nos plates-formes FSM conçues à cette fin pour offrir une solide performance ainsi qu'une souplesse et une simplicité de déploiement. »

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE : 5388) est un leader mondial de la fabrication d'équipements de télécommunications et à large bande. Fondée en 1992, Sercomm s'attelle à la tâche de développer des solutions intégrées pour rendre la mise en réseau simple et abordable. Avec ses capacités d'ingénierie entièrement intégrées et ses installations de fabrication à la fine pointe, Sercomm offre des solutions complètes de télécommunications à haut débit telles que les petites cellules, les portails résidentiels et d'entreprise ou encore les produits d'IdO, et le groupe est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'industrie. Établie à Taipei, à Taïwan, Sercomm dispose d'un réseau d'exploitation international couvrant les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de la région de l'Asie-Pacifique, et compte parmi ses clients les plus grands prestataires de services, fabricants d'équipements réseau et intégrateurs de systèmes au monde. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.sercomm.com.

À propos d'Altiostar

Altiostar fournit une solution logicielle RAN virtualisée prête pour la 5G qui prend en charge les interfaces ouvertes et qui désagrège le volet matériel du volet logiciel pour donner lieu à un réseau ouvert multifournisseur de l'envergure du Web. Cette solution prend en charge les macrocellules et les petites cellules, intérieures comme extérieures, permettant ainsi la gestion de l'interférence, l'agrégation de porteuses et la double réception pour améliorer l'efficacité du réseau et accroître la qualité de l'expérience de l'utilisateur tout en offrant des débits à large bande. Les exploitants peuvent rehausser le degré d'intelligence du logiciel, l'adapter rapidement selon divers services et automatiser les opérations afin de mettre le réseau à l'échelle dans les plus brefs délais.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le http://www.altiostar.com ou suivez @altiostar sur Twitter.

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un chef de file mondial des services Internet qui offre des outils aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises et à la société. Rakuten, qui a été fondée à Tokyo en 1997 et qui était au départ un site de commerce en ligne, a élargi ses activités pour offrir des services en commerce électronique, en technologie financière, en contenu numérique et en communications à plus de 1,2 milliard de clients partout dans le monde. Rakuten Group compte plus de 17 000 employés et mène ses activités dans 30 pays et régions. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le https://global.rakuten.com/corp/.

Qualcomm et FSM sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Qualcomm FSM est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

