/R E P R I S E -- Avis au médias - L'expérience de réalité virtuelle « La SEP vue de l'intérieur » est de passage à Montréal pour une journée seulement/





Cette expérience forte et émouvante permet aux utilisateurs de plonger dans le monde d'une personne vivant avec la SEP

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW/ - Malgré le fait que le Canada affiche l'un des plus hauts taux de sclérose en plaques (SEP) au monde, avec 1 personnes sur 385 vivant avec la maladiei, la plupart des Canadiens ne comprennent pas l'ampleur de son impact sur les personnes atteintes.

À l'occasion du Mois de sensibilisation à la SEP, EMD Serono, Canada transporte l'expérience de réalité virtuelle La SEP vue de l'intérieur à Montréal. L'expérience propose un parcours immersif et multi sensoriel aux utilisateurs, afin de rendre tangibles les aspects invisibles de cette maladie et d'en expliquer la science complexe et les symptômes, qui vont au-delà des troubles de la mobilité. Les participants pourront donc avoir un aperçu du fardeau qui accompagne la SEP pour mieux comprendre ses répercussions pour les personnes atteintes et leurs familles.

QUAND : Lundi, 27 mai 2019

Entrevues média : 11h à 13h

Durée de l'activation : 11h à 16h



OÙ : Complexe Desjardins, La Grande-Place (près de la fontaine)

150, Sainte-Catherine Ouest

Montréal, QC H2X 3Y2



QUI : ? Gaby Murphy, président et directeur général d'EMD Serono, Canada

? Louis Adam, directeur général de la Division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques

? Dr. Lisa Sabella, neurologiste, Clinique Neuro Rive-Sud



QUOI : L'expérience de réalité virtuelle La SEP vue de l'intérieur permet de donner vie à l'expérience de la SEP pour éduquer et sensibiliser la population à l'impact de cette maladie. Joignez-vous à nous pour avoir l'occasion de vivre cette expérience forte et émouvante pour en apprendre plus sur la SEP.

À propos d'EMD Serono, Canada

EMD Serono, Canada, est la société biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. EMD Serono, Canada a su intégrer une science de pointe, des produits et dispositifs novateurs, et s'imposer comme chef de file dans l'industrie par ses programmes d'accès et de soutien aux patients. EMD Serono, Canada possède une vaste expertise en neurologie, fertilité et endocrinologie, en plus de détenir un solide portefeuille de traitements potentiels en neurologie, oncologie, immunologie et immuno-oncologie. Aujourd'hui, EMD Serono, Canada emploie plus de 100 personnes au Canada, depuis son siège social situé à Mississauga, Ontario.

