/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Qualtrough présente une stratégie pour une fonction publique plus accessible et inclusive/





OTTAWA, le 24 mai 2019 /CNW/ - Joignez-vous à l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, à l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, et à Yazmine Laroche, sous-ministre à l'Accessibilité au sein de la fonction publique, au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, pour le lancement de la nouvelle stratégie gouvernementale sur l'accessibilité au sein de la fonction publique intitulée Rien sans nous.

À la suite de leur allocution, la ministre Qualtrough, le secrétaire parlementaire Greg Fergus, et la sous-ministre Laroche seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Nous demandons aux représentants des médias d'arriver tôt et de prévoir du temps pour l'inscription sur place.

Date

Le 27 mai 2019

Heure

11 h - portes ouvertes

11 h 30 - allocutions

12 h 15 - point de presse

Endroit

Bibliothèque et Archives Canada

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

