Urgences-santé célèbre ses « 30 ans à votre santé » dans le cadre de la Semaine des services préhospitaliers d'urgence

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Urgences-santé est fière de se joindre à la Semaine des services préhospitaliers d'urgence qui se déroulera du 27 mai au 1er juin prochain. Cette semaine sera d'autant plus spéciale pour nous puisque notre organisation célèbre son 30e anniversaire. Ainsi, sous le thème «30 ans à votre santé», nous mettrons en valeur le rôle essentiel et l'expertise de nos paramédics, de nos répartiteurs médicaux d'urgence ainsi que de l'ensemble de nos employés qui font le succès de notre chaîne d'intervention préhospitalière.

L'importance et la qualité de leur travail peuvent se constater avec les statistiques de l'année 2018-2019. En effet, nos répartiteurs médicaux d'urgence ont répondu à un nombre impressionnant d'environ 1 080 appels par jour. Quant à nos paramédics, ils ont fait pas moins de 767 interventions en moyenne par jour à Montréal et à Laval afin de venir en aide aux citoyens et sauver des vies!

La reconnaissance de la profession de paramédic

Le rôle des paramédics a grandement évolué depuis 30 ans. Cette semaine est donc l'occasion pour souligner leur dévouement, leur compétence et leur expertise. « Je suis fier de voir tout le chemin parcouru. La prochaine étape est de reconnaître les paramédics comme des professionnels de santé », affirme Nicola D'Ulisse, président et directeur général d'Urgences-santé. D'ailleurs, si vous croisez un paramédic dans la rue, n'hésitez pas à le remercier et à le féliciter.

Nos répartiteurs médicaux d'urgence, la première voix d'Urgences-santé

Les répartiteurs médicaux d'urgence sont également un maillon plus qu'essentiel à la chaîne d'intervention préhospitalière d'urgence pour offrir le meilleur service à la population. « Ce sont eux, qui, à l'autre bout du fil, calment, rassurent et guident nos citoyens », conclut M. D'Ulisse.

Des activités pour la population

Pour l'occasion, nous invitons aussi la population à se joindre à nous pour célébrer la Semaine des services préhospitaliers d'urgence en participant à l'une de nos activités organisées :

Lundi 27 mai de 10 h à 21 h : Formation Héros en 30 MD aux Cours Sears des Galeries d' Anjou

aux Cours Sears des Galeries d' Samedi 1er juin de 14 h à 16 h : Journée portes ouvertes à la population au quartier général d'Urgences-santé au 6700, rue Jarry Est, dans l'arrondissement Saint-Léonard

Nous célébrerons également cette semaine avec nos partenaires, en plus de rencontrer certains de nos patients qui désiraient remercier en personne les paramédics ainsi que les premiers répondants et intervenants qui les ont sauvés.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

Plus grande organisation de services préhospitaliers d'urgence du Québec et relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Corporation d'urgences-santé célèbre en 2019 ses 30 ans. Elle emploie plus de 1 500 personnes, dont plus de 1 000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les 2,5 millions de citoyens de Montréal et de Laval. Elle a également le mandat de planifier, organiser, coordonner et évaluer les services de la chaîne d'intervention paramédicale du premier maillon jusqu'au dernier.

