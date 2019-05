Examen de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Fermont

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Fermont et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire de passer les examens. L'unité mobile sera...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont Union sur la traverse des Chaudières a été inspecté et est sécuritaire pour les usagers. Le lundi 27 mai, à 7 h, la traverse sera rouverte aux piétons et...