Facebook Canada lance l'Accélérateur de la nouvelle locale avec 11 participants de tout le pays

En partenariat avec la Fondation pour le journalisme canadien, le programme de Facebook de 2,5 millions de dollars vise à encourager l'innovation et la créativité dans les modèles d'affaires de la nouvelle locale

TORONTO, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le lundi 27 mai 2019, Facebook Canada lance son programme Accélérateur de la nouvelle locale qui rassemble une première cohorte de onze éditeurs pancanadiens. Comme nous l'avons annoncé en février 2019, l'initiative représente un investissement de 2,5 millions dans l'écosystème médiatique du Canada et s'inscrit dans les efforts mondiaux continus de Facebook visant à aider les journalistes, les universitaires et les organismes de presse du monde entier à faire avancer le journalisme et créer des modèles d'affaires durables, à l'extérieur et sur les plateformes de Facebook.

La première vague de participants de l'Accélérateur de la nouvelle locale inclut :

Brunswick News

Daily Hive

Winnipeg Free Press

Glacier Media

Le Soleil

London Free Press

Northern News Services

The Discourse

The Tyee

Vancouver Observer

Village Media

«?Les Canadiens s'attendent à trouver des actualités de qualité et pertinentes sur Facebook, et nous aussi. Le lancement de l'Accélérateur de la nouvelle locale au Canada s'inscrit dans notre volonté d'offrir du contenu de haute qualité et factuel dans notre famille d'applications », soutient Marc Dinsdale, directeur des partenariats médiatiques, Facebook Canada. « Nous sommes déterminés à explorer ce que nous pouvons construire ensemble et nous continuerons d'investir dans la nouvelle locale au Canada.?»

Au cours du programme de 12 semaines, nous rassemblons des spécialistes du domaine et fournissons des outils, des ressources et de la formation axés sur l'élargissement du public numérique, afin d'aider les éditeurs à trouver de nouvelles façons de rejoindre leur public pour rentabiliser leurs affaires. Les éditeurs concevront des projets individuels en fonction des besoins uniques de leur entreprise en collaboration avec des coachs chevronnés dans le secteur des médias numériques.

Le programme se conclura à Menlo Park en Californie où les éditeurs partageront leurs concepts d'innovation en matière d'actualité au siège de Facebook. Le programme permettra aux éditeurs de tout le pays, et au-delà, de tirer profit des stratégies mises au point en atelier au cours du programme, et de partager les principaux apprentissages et les études de cas de la première cohorte canadienne.

«?Nous sommes heureux de participer au programme Accélérateur de la nouvelle locale de Facebook au Canada et d'avoir la chance d'échanger avec nos pairs de tout le pays. Depuis plus de dix ans, Daily Hive met en lien ses lecteurs avec leur ville pour les rapprocher et travaille sans relâche à moderniser le journalisme sur Internet, explique Farhan Mohamed, rédacteur en chef et partenaire à Daily Hive. Nous sommes ravis d'avoir la possibilité de chercher de nouvelles façons d'élargir notre public et d'interagir avec nos lecteurs. »

Les subventions permettront à chaque éditeur d'appliquer les stratégies créées durant le programme. Nous faisons équipe avec la Fondation pour le journalisme canadien (FJC), un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du journalisme canadien et de l'excellence en journalisme, pour administrer les subventions offertes aux éditeurs de médias locaux. Ces subventions visent à aider les participants à mettre les idées issues du programme en pratique.

« Des événements en cours aux nouvelles et politiques régionales, les éditeurs de médias locaux offrent aux citoyens les ressources et l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions cruciales pour eux-mêmes et leurs familles », affirme Natalie Turvey, présidente et directrice générale de la FJC. « Nous tenons à contribuer à l'innovation en matière d'actualités locales, et nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Facebook et les éditeurs de médiaux locaux pour donner vie à ce programme au Canada. »

Facebook, qui amplifie ses efforts pour favoriser l'innovation dans le domaine de la nouvelle, investit dans des programmes qui aident les éditeurs à créer des modèles d'affaires durables, à l'extérieur et sur Facebook, afin qu'ils poursuivent leur travail essentiel à une société démographique en santé. Le programme Accélérateur de la nouvelle locale est complémentaire aux efforts continus déployés au Canada, comme le financement de démarrage offert aux partenaires pour expérimenter la vidéo, et les formations destinées aux journalistes de tout le pays.

Facebook Canada

Fondée en 2004, Facebook a pour mission de donner à tous la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, savoir ce qui se passe sur la planète, partager et s'exprimer sur ce qui compte à leurs yeux. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le Facebook Journalism Project

Pour favoriser le journalisme de qualité, le Facebook Journalism Project vise à renforcer les liens avec l'industrie des médias en bâtissant une communauté des médias, en formant les journalistes et les éditeurs du monde entier et en travaillant avec des partenaires pour favoriser les nouvelles de qualité.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

