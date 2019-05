Semaine des services éducatifs publics à la petite enfance - La FIPEQ-CSQ demande la création d'un comité pour la valorisation de la profession





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) souligne la Semaine des services éducatifs publics à la petite enfance qui se tient du 26 mai au 1er juin 2019 sous le thème « La valorisation passe par la relève ».

Selon une compilation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur reçue par la FIPEQ-CSQ, le nombre d'étudiantes en Techniques d'éducation à l'enfance (TEE) est en chute libre depuis 2014 passant de 4 465 étudiantes en 2014-2015 à 3 547 étudiantes en 2018-2019. Cette diminution de 20 % se traduit par une importante rareté de la main-d'oeuvre.

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes : il est primordial de valoriser la profession, particulièrement auprès des jeunes fréquentant le secondaire et le cégep. Nous croyons que le gouvernement devrait mettre sur pied un comité pour étudier cette question », estime la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

L'impact de la baisse des inscriptions suscite également de l'inquiétude parmi le personnel enseignant des cégeps. « Le changement de cap du gouvernement sur le type de services offerts précarise des enseignantes et des enseignants chevronnés qui ont développé une précieuse expertise en éducation à la petite enfance. Le danger de perdre ces équipes expérimentées est très réel », signale la présidente de la FEC-CSQ, Lucie Piché.

Partout au Québec, des activités sont organisées pour souligner le professionnalisme des intervenantes en petite enfance. « Nos membres sont les spécialistes de la petite enfance de 0 à 5 ans. Dès le jour 1 de la fréquentation d'un enfant dans un service éducatif, elles contribuent au dépistage précoce de vulnérabilités grâce à leurs observations », rappelle Mme Grenon.

La FIPEQ-CSQ représente près de 10?000 responsables en services éducatifs en milieu familial et 2?500 éducatrices dans les installations des centres de la petite enfance (CPE). Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est un regroupement de 14 syndicats représentant près de 3 000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente plus de 200?000 membres, dont près de 125?000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ est l'organisation syndicale la plus importante en éducation au Québec.

