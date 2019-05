Les véhicules autonomes, une source d'interrogations et de confusion pour les Canadiens





OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - La plupart des Canadiens s'interrogent sur les nouvelles technologies automobiles qui sont en train de modifier notre façon de conduire, révèle une étude de la CAA soulignant le besoin de vulgariser l'information à ce sujet.

« Les nouveaux véhicules mis en marché intègrent diverses technologies les transformant en véhicules connectés ou automatisés. Le Bluetooth et l'aide au maintien dans la voie en sont deux exemples parmi bien d'autres », souligne Jeff Walker, gestionnaire stratégique principal de la CAA. « Ces technologies s'additionneront pour mener à des véhicules entièrement autonomes. Or, une large majorité de Canadiens ne connaissent pas bien ces technologies; il est donc tout naturel que ça les inquiète. »

Un sondage de la CAA indique que 55 % des Canadiens croient que les véhicules autonomes présentent des avantages, ce qui n'empêche pas une proportion encore plus grande de Canadiens (61 %) d'être inquiets concernant la responsabilité en cas d'accident. Autres soucis importants : le piratage des véhicules (59 %) et le risque qu'un tiers accède aux données générées par le conducteur (53 %). Une autre étude de la CAA a par ailleurs fait ressortir qu'une vaste majorité de conducteurs (83 %) ne comprenaient que vaguement les technologies sous-jacentes aux véhicules autonomes.

Pour mieux informer la population, la CAA lance aujourd'hui un portail en ligne sur les véhicules autonomes et connectés. Cet outil aidera les Canadiens à se familiariser avec ces nouvelles technologies. On y trouve notamment des explications sur les degrés d'automatisation des véhicules autonomes, une ligne du temps montrant l'évolution projetée pour ces véhicules, et les risques liés à ces technologies. On y prévoit qu'à long terme, les véhicules autonomes vont être un véritable progrès pour la sécurité routière et la mobilité.

« La transition vers les véhicules autonomes sera graduelle », constate Jeff Walker. « Néanmoins, nous croyons que nous verrons chuter drastiquement le nombre de collisions et d'accidents avec les véhicules autonomes, ce qui sauvera certainement des vies. Ces véhicules permettront en outre aux personnes âgées et à mobilité réduite de gagner en indépendance, ce qui est formidable. »

Pour en savoir plus sur les véhicules connectés et autonomes, consultez le caa.ca/voituresautonomes.

Le dernier sondage de la CAA a été mené en décembre 2018 auprès de 2 006 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 2,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de l'Association canadienne des automobilistes (CAA)

La CAA est une fédération regroupant huit clubs d'automobilistes qui offrent à plus de 6 millions de membres un service d'assistance routière exceptionnel, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurance, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à coeur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

SOURCE Canadian Automobile Association

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 06:00 et diffusé par :