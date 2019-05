Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec





Une 8e édition axée sur l'emploi et la régionalisation de l'immigration

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Organisée par Immigrant Québec, la 8e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec se tient les 29 et 30 mai prochains au Palais des congrès de Montréal. Plus grand rendez-vous du Canada dédié aux immigrants, le Salon offre des services sur mesure et fort précieux aux nouveaux arrivants du Québec, et ce, tout à fait gratuitement.

« Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est fier de s'associer à ce rendez-vous. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en place les meilleures conditions possibles afin de permettre aux personnes immigrantes de trouver leur place au Québec et de contribuer pleinement à la société, à la hauteur de leurs compétences et de leurs aspirations », a déclaré le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette.

Un événement accélérateur d'installation et d'intégration

Afin de conseiller, d'orienter et d'accompagner les nouveaux arrivants, le Salon regroupe sous un même toit toutes les ressources utiles pour vivre, travailler et étudier au Québec. Que ce soit en matière d'installation, d'emploi, d'études et de formations, d'entrepreneuriat ou de vie en région, ce sont plus de 230 exposants qui se mobilisent pour cette 8e édition, dont de nombreux services gouvernementaux et des organismes d'aide aux immigrants. Plus d'une quarantaine de conférences et d'ateliers gratuits sont également au programme, abordant des sujets aussi variés qu'utiles pour bien préparer sa vie au Québec. Radio Canada International animera d'ailleurs des émissions de radio en direct en cinq langues - français, anglais, espagnol, arabe et mandarin - traitant de l'immigration et de l'intégration.

Un véritable hub de l'emploi tourné vers les régions

Alors que le manque de main-d'oeuvre grandissant préoccupe les régions du Québec et que le dynamisme du marché du travail ne profite pas toujours aux immigrants et aux nouveaux arrivants, elles seront toutes présentes au Salon afin de promouvoir leurs opportunités d'emploi et de vie. Les visiteurs auront également accès à 3 activités gratuites afin de se préparer au marché du travail québécois. Toujours couru, l'Espace CV sera de retour afin de prodiguer des conseils pour bien construire et rédiger son curriculum vitae, le tout animé par des conseillers en employabilité. Tout aussi populaire, l'Espace Recrutement express permettra aux visiteurs de passer des entrevues éclair afin de postuler sur de nombreux postes en TI, en industrie, en transport, en services financiers ou en santé, par exemple. Les 29 et 30 mai en après-midi, les entrevues seront consacrées aux postes offerts à Québec et ses environs grâce à un partenariat avec Québec International. Finalement, les visiteurs auront l'occasion de refaire gratuitement leur portrait pour optimiser leur image sur les réseaux sociaux professionnels grâce à l'Espace photobooth. Immigrant Québec profitera d'ailleurs de cette occasion pour distribuer gratuitement la nouvelle édition du guide Travailler au Québec.

« Les enjeux entourant l'immigration sont nombreux et complexes, mais un fait demeure : les nouveaux arrivants représentent la principale solution aux défis de relève et de croissance du Québec, notamment pour combler la pénurie grandissante de main-d'oeuvre en région, souligne Jonathan Chodjaï, cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec. Près de 10 000 visiteurs d'une centaine de nationalités y ont pris part l'année dernière, ce qui témoigne de la pertinence de ce Salon offrant une multitude de ressources, d'informations et d'occasions de réseautage aux nouveaux arrivants, en plus de 80 entreprises présentes pour les recruter. »

Événement médiatique à l'Espace Conférences

Une présentation spéciale aura lieu le jeudi 30 mai à 10 h 30 durant laquelle hauts représentants et partenaires majeurs du Salon mettront de l'avant les programmes, services et opportunités qu'ils offrent aux candidats à l'immigration et aux nouveaux arrivants. Des représentants du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, de la Ville de Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de la Ville de Drummondville, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de Québec International, de Montréal International, et de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, s'adresseront aux médias et visiteurs lors de cet événement médiatique.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Montréal International, Québec International, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Société de développement économique de Drummondville, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Desjardins, Vidéotron, le journal Métro et le concours de Via Rail Canada.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI 8e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec



QUAND Ouverture au public : mercredi 29 et jeudi 30 mai 2019, de 10 h à 18 h

Le programme complet peut être consulté sur le site salonimmigration.com

Événement médiatique : jeudi 30 mai 2019, de 10 h 30 à 11 h 15



OÙ Palais des congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle

Salle 210

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES

Dès 10 h

Jonathan Chodjaï | cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec

Christophe Berthet | directeur général d'Immigrant Québec

À propos d'Immigrant Québec

Immigrant Québec est le premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec. Organisme à but non lucratif exclusivement autofinancé et indépendant, il rejoint chaque année 550 000 candidats à l'immigration et nouveaux arrivants sur son site web tout en fidélisant une communauté de près de 200 000 personnes sur ses réseaux sociaux. Il est également l'organisateur du plus important salon du Canada autour de l'immigration et de l'intégration au Québec. À cela s'ajoutent une collection de guides numériques et imprimés, des infolettres, des webinaires, des soirées de réseautage et plus encore. Pour plus d'information, visitez immigrantquebec.com.

