Lors du Jour des camps Tim Hortons®, votre café peut contribuer à changer une vie

Le mercredi 5 juin, la totalité des ventes de café infusé aux restaurants Tim Hortons participants du Canada aidera des jeunes de milieux défavorisés à changer leur histoire pour le mieux

TORONTO, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le 5 juin, votre café pourrait contribuer à améliorer la vie de jeunes issus de milieux défavorisés de partout au pays. À l'occasion du Jour des camps Tim Hortons, les propriétaires des restaurants participants du Canada verseront la totalité des recettes de leurs ventes de café infusé aux Camps de la Fondation Tim Hortons. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, Les camps de la Fondation Tim Hortons accueillent des jeunes de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu, à une période déterminante de leur vie pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Notre programme de camps, qui s'échelonne sur plusieurs années, permet aux jeunes de développer leur leadership, leur résilience et leur sens des responsabilités, ce qui les aide à croire en leur propre potentiel et à changer leur histoire pour le mieux.

Nos sept camps répartis à travers l'Amérique du Nord offrent tout au long de l'année des programmes de camps scolaires et des programmes estivaux qui aident les jeunes à s'épanouir à leur retour à la maison, à poursuivre des études postsecondaires, à réussir au travail et à s'impliquer positivement au sein de leur communauté. Entièrement soutenus financièrement par les propriétaires de restaurant, les invités et les commanditaires, Les camps de la Fondation Tim Hortons investissent dans les jeunes de toutes les communautés servies par Tim Hortons.

Différentes façons d'appuyer Les camps de la Fondation Tim Hortons

Du 27 mai au 5 juin, nos invités peuvent faire un don de 2 $ pour recevoir un bracelet du Jour des camps d'édition limitée (rouge, bleu, vert ou orange).

Le 5 juin, la totalité des recettes de chaque café infusé vendu au Canada sera versée à la Fondation.

Tout au long de l'année, nos invités peuvent arrondir leur facture au dollar supérieur pour verser la différence à la Fondation.

Nos invités peuvent en tout temps faire un don unique ou récurrent en ligne.

Citations

« Les camps de la Fondation Tim Hortons m'ont donné la confiance de croire en moi et d'aller à l'université pour poursuivre mes rêves. »

- Nicole, ancienne campeuse des Camps de la Fondation Tim Hortons

« Le Jour des camps fait autant partie de l'identité de Tim Hortons que notre café emblématique. En 2018, nos invités nous ont aidés à récolter plus de 13,1 millions de dollars lors du Jour des camps. Cette année, j'espère que nous pourrons dépasser ce montant pour aider encore plus de jeunes à changer leur histoire. »

- Alex Macedo, président de Tim Hortons

« Au cours des 45 dernières années, nous avons aidé 275 000 jeunes à se forger un avenir meilleur. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans la générosité des propriétaires de restaurant, des invités et des commanditaires de Tim Hortons tout au long de l'année - et particulièrement lors du Jour des camps. Ce sont eux qui nous permettent d'offrir à un nombre sans cesse croissant de jeunes cette expérience de camp très spécialisée qui leur sera utile tout au long de leur vie. »

- Dave Newnham, président et directeur général des Camps de la Fondation Tim Hortons

Vidéos

Écoutez Nicole, ancienne campeuse, vous raconter de façon inspirante et émouvante comment Les camps de la Fondation Tim Hortons l'ont aidée à changer son histoire pour le mieux.

Les faits

La Fondation a été créée en 1974 par Ron Joyce , cofondateur de Tim Hortons , pour rendre hommage à l'amour que Tim Horton portait aux enfants et à son désir d'aider les plus démunis.

, cofondateur de , pour rendre hommage à l'amour que portait aux enfants et à son désir d'aider les plus démunis. Les séjours aux Camps de la Fondation Tim Hortons ne coûtent absolument rien aux jeunes ni à leur famille.

Un jeune sur cinq grandit dans la pauvreté. Grandir dans un milieu défavorisé augmente les risques qu'un jeune demeure dans le cycle de la pauvreté et nuit à ses capacités de développer les aptitudes nécessaires pour s'épanouir à l'âge adulte.*

Les jeunes issus de ménages à faible revenu sont confrontés à des obstacles additionnels en matière de réussite scolaire, de relations interpersonnelles et de bien-être physique et émotionnel.*

Les jeunes issus de ménages à faible revenu sont plus susceptibles de subir diverses maladies, d'être hospitalisés, d'avoir des accidents, de souffrir de problèmes mentaux, de moins bien réussir à l'école, d'abandonner leurs études avant d'obtenir leur diplôme et d'être victimes de violence familiale et d'abus.*

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons®

Les camps de la Fondation Tim Hortons® sont un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 1974 pour aider les jeunes à changer leur histoire pour le mieux grâce à des programmes de camp s'échelonnant sur plusieurs années qui aident les jeunes issus de milieux défavorisés à croire en leur propre potentiel. Le financement de la Fondation provient du Jour des camps Tim Hortons, des activités de collecte de fonds, des événements spéciaux, des dons publics recueillis toute l'année dans les boîtes à monnaie installées au comptoir et au service au volant des restaurants, ainsi que des dons provenant d'autres sources. À ce jour, plus de 275 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais ni pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur Les camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez visiter le timhortons.com/fondation.

À propos de Tim Hortons® Canada

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture du premier restaurant en 1964 au Canada, Tim Hortons satisfait les goûts variés de ses invités en offrant du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.com.

* https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016012/98-200-x2016012-fra.cfm

