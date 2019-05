TYAN présente à Computex 2019 des plateformes HPC, de stockage et de serveur Cloud intégrant les processeurs Intel® Xeon® Scalable de deuxième génération





TYAN®, concepteur et fabricant de plateformes de serveurs à la pointe du secteur et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présentera une gamme complète de plateformes HPC (calcul haute performance), de stockage et de serveurs pour l'informatique en nuage optimisées pour les marchés du HPC, de l'entreprise et des centres de données au salon Computex 2019 (stand L0631a) qui aura lieu du 28 mai au 1er juin à Taipei (Taïwan).

« La demande sans cesse croissante pour l'IA transforme le centre de données et conduit à l'aspiration d'un volume considérable de données dans les plateformes de mégadonnées, à grande échelle », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation. « Les plateformes HPC, de stockage et de serveur Cloud du portefeuille de premier plan de TYAN sont basées sur les processeurs Intel® Xeon® Scalable de deuxième génération et sont conçues pour aider les entreprises et les fournisseurs de services de centre de données à capturer, traiter et analyser les mégadonnées plus rapidement et à un rythme plus fort que jamais. »

Les processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération permettent aux plateformes HPC et de stockage de TYAN d'offrir des performances hors pair

Les plateformes HPC et de serveur de stockage de TYAN sont bâties sur les processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération et sont accompagnées de nouvelles innovations ? technologie Intel® Deep Learning Boost et mémoire persistante Intel® Optanetm DC ? qui permettent une exécution plus rapide des applications d'apprentissage automatique et une accélération des traitements batch et de la prestation de services. Le nouveau modèle Thunder HX FT83-B7119 est une plateforme optimisée pour l'IA convenant parfaitement pour les applications d'inférence et de formation avec l'IA. Le système peut prendre en charge jusqu'à 3 To de mémoire et 12 lecteurs 3,5" échangeables à chaud dans un boîtier 4U.

Le modèle Thunder SX FA100-B7118 est le serveur de stockage phare de TYAN prenant en charge les processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération à double connecteur et 100 lecteurs 3,5" dans un facteur de forme 4U montable en rack. La plateforme est conçue aussi bien pour le stockage à froid que pour les applications de stockage d'objets à grande échelle comme Lustre. Le modèle Thunder SX TN76-B7102 de TYAN est une plateforme de stockage 2U basée sur le processeur Intel Xeon Scalable de deuxième génération à double connecteur. Le modèle TN76-B7102, qui compte jusqu'à 24 emplacements DIMM DDR4 et permet une extension jusqu'à 8 emplacements PCIe standards, est en mesure de fournir entièrement la capacité de stockage élevée requise par la virtualisation des données et les bases de données en mémoire.

Pour le segment du stockage haute performance, le modèle Thunder SX GT62H-B7106 est une plateforme serveur 1U prenant en charge les lecteurs 100 % flash échangeables à chaud. Le modèle GT62H-B7106 intègre des processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération à double connecteur, 16 emplacements DIMM, deux emplacements PCIe x16 extra-plats et 10 baies de lecteur NVMe U.2. Offrant une performance de stockage maximale et une grande capacité mémoire, cette plateforme convient parfaitement pour les applications de serveur périphérique.

Le nouveau modèle Thunder SX GT90-B7113 intègre deux processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération, 12 lecteurs 3,5" échangeables à chaud montés sur un tiroir de service et 4 baies de lecteur NVMe U.2 échangeables à chaud dans un châssis 1U profond de 35". La plateforme est parfaitement adaptée aux applications de stockage défini par logiciel basées sur un serveur CSP, offrant facilité de maintenance et densité dans le même serveur.

Les plateformes basées sur les processeurs Intel® Xeon® D-2100 et Intel® Xeon® E-2100 optimisent la puissance de calcul et l'efficacité pour le Cloud et le stockage

Alimentées par les processeurs Intel Xeon D-2100, les plateformes Thunder SX TE70-B5546 et Thunder SX TE73-B5546 de TYAN sont optimisées pour offrir de riches fonctionnalités : faible consommation, densité élevée et haute disponibilité. Ces deux systèmes sont proposés dans un facteur de forme 2U à deux noeuds avec double contrôleur, conception redondante double voie pour les exigences de haute disponibilité et prise en charge des fonctions de stockage SAS/NVMe double port pour les environnements de stockage à forte intensité de données et à haute disponibilité d'aujourd'hui. Le modèle TE70-B5546 prend en charge jusqu'à 24 baies de lecteur SAS 12 Gb/s 2,5" double port et 4 des baies prennent en charge les baies NVMe U.2 double port ; le modèle TE73-B5546 prend en charge jusqu'à 12 baies de lecteur SAS 12 Gb/s 3,5" double port et 4 des baies prennent en charge les baies NVMe U.2 double port.

De plus, tirant pleinement parti des processeurs Intel Xeon E-2100, TYAN offre une fiabilité, une sécurité, des performances et une abordabilité accrues pour sa gamme de serveurs d'entrée de gamme. Le modèle Thunder CX GT24E-B5556 de TYAN est un serveur Cloud périphérique 1U basé sur le processeur Intel Xeon E-2100 mono-socket. Offrant jusqu'à 4 emplacements DIMM DDR4, 3 emplacements PCIe et deux ports Ethernet 10GBase-T, la plateforme est optimisée pour les applications de jeux sur le Cloud avec un bon rapport coût/efficacité. Le modèle Thunder CX GX38-B5550 est un serveur compact 1U basé sur le processeur Intel Xeon E-2100 mono-socket avec châssis peu profond prenant en charge 2 baies de lecteur 3,5" SATA internes pour les applications de l'IdO.

