Libelium intègre la technologie radar dans ses dispositifs IdO destinés aux applications de stationnement intelligent





Ambitionnant de satisfaire la demande croissante pour davantage de précision dans les dispositifs de stationnement intelligent, Libelium, le fabricant espagnol de solutions matérielles et pour l'IdO, a intégré la technologie radar dans la détection de la disponibilité de places de stationnement.

Le nouveau noeud Smart Parking améliore la performance en matière de détection et de stabilité grâce à un capteur radar permettant une détection précise (99 %) des véhicules stationnés au-dessus du dispositif qui envoie les données vers le Cloud via le réseau LoRaWAN.

La technologie IdO appliquée à la détection des places de stationnement contribue à réduire la circulation, à économiser du carburant, à réduire les émissions de CO 2 et à améliorer l'expérience de conduite ainsi que l'habitabilité des villes. Par ailleurs, les dispositifs de stationnement intelligent sont très demandés par les municipalités pour vérifier les niveaux de rotation dans les emplacements où le stationnement est restreint (taxis, chargement et déchargement, recharge des véhicules électriques et espaces réservés aux personnes handicapées).

Le premier déploiement sur site réel a déjà commencé dans la ville de Huesca (Nord de l'Espagne) où 190 noeuds sont en cours d'installation pour détecter l'occupation des places de stationnement pour les personnes handicapées.

La technologie radar offre une performance supérieure en comparaison de la détection magnétique ou infrarouge. De plus, les dispositifs de stationnement à radar ne sont pas vulnérables aux interférences électromagnétiques et ne donnent pas de faux positifs pour les véhicules stationnés à proximité ou en double file. Leur performance est plus constante dans n'importe quelle condition de luminosité, plus stable dans les cas de stationnement de longue durée et ils ne sont pas affectés par la proximité de mouvements de trafic comme le passage de bus ou de poids lourds. En outre, la maintenance des capteurs de stationnement à radar est bien plus facile car ils ne sont pas affectés par la saleté, la poussière, la pluie ou les fuites d'huile.

« La technologie radar évite les problèmes de mauvais calibrage pouvant survenir avec les autres types de technologies car le système est capable de "voir" des objets au-dessus lorsque les places sont occupées », a déclaré David Gascón, cofondateur et directeur de la technologie chez Libelium.

L'approvisionnement des noeuds a été beaucoup amélioré, ils sont dorénavant livrés avec des réglages d'heure par défaut ainsi que des identifiants et clés LoRaWAN uniques, permettant l'enregistrement sur le serveur du réseau LoRaWAN à n'importe quel moment. Le nouvelle plateforme de stationnement intelligent permet également un paramétrage par liaison radio pour configurer les paramètres à distance, réduisant ainsi les délais d'installation.

Les dispositifs de stationnement intelligent sont enregistrés dans le Libelium Services Cloud Manager avant la sortie d'usine. Ils peuvent également être utilisés en combinaison avec le Libelium Cloud Bridge pour envoyer les données directement à n'importe laquelle des plateformes compatibles, permettant ainsi de créer plus facilement et plus rapidement n'importe quelle application de gestion du stationnement.

Pour plus d'informations : http://www.libelium.com/products/smart-parking/

