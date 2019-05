F24 AG renforce sa position de leader sur le marché paneuropéen en s'associant à One Voice AS





MUNICH et TRONDHEIM, 27 mai 2019 /PRNewswire/ --

F24 acquiert 100 % des parts de One Voice AS, premier fournisseur de systèmes de gestion des incidents et des crises dans les pays scandinaves.

F24 augmente sa clientèle qui compte désormais 2500 clients.

Les clients bénéficient d'une gamme de produits complète dans le domaine de l'alerte et la gestion de crise.

One Voice AS est la troisième acquisition de F24 au cours des six derniers mois. Première phase de sa stratégie de « buy-and-build », elle permet à F24 d'accélérer son plan de croissance.

F24 AG consolide sa position de leader sur le marché européen dans le domaine des systèmes d'alerte, de gestion de crise et de communication critique grâce à l'acquisition de la société norvégienne One Voice AD, premier fournisseur de systèmes de gestion d'incidents et de crises dans les pays scandinaves. F24 augmente ainsi sa clientèle qui compte désormais 2500 clients, avec 700 nouveaux clients de One Voice dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni. Cette alliance vient encore renforcer la position de F24 au Royaume-Uni qui s'établit comme fournisseur leader sur ce marché.

Il s'agit de la troisième acquisition de F24 au cours des six derniers mois. Outre la croissance organique de F24, cette collaboration avec One Voice qui intervient dans la première phase de sa stratégie de « buy-and-build » lui permet d'accélérer son plan de croissance. Raymond James a opéré en tant que conseiller M&A exclusif de F24 et des actionnaires, tandis que Nordhaven Corporate Finance a assisté One Voice AS dans la transaction.

Jörg Rahmer, porte-parole du directoire de F24 et en charge de la stratégie, des produits et des opérations, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir One Voice au sein de la famille F24. L'acquisition de CIM, le produit phare de Once Voice, nous permet non seulement d'élargir notre gamme de produits, mais représente également un pas en avant décisif dans la consolidation de notre position en tant que plateforme paneuropéenne numéro un dans le domaine de la gestion de crise et des systèmes d'alerte.

Les fondateurs de One Voice AS, Frode Lien Otnes et Kjetil Mollan, continueront à travailler pleinement et joueront un rôle important dans le façonnement de notre avenir commun. Ils réinvestissent également une part importante de leurs bénéfices dans F24.

« En tant que nouveau membre de la famille F24, nous sommes ravis de façonner activement notre avenir ensemble et de continuer à développer des solutions correspondant aux besoins croissants de tous nos clients », affirme Frode Lien Otnes, fondateur et PDG de One Voice. Kjetil Mollan, fondateur et directeur des activités internationales de One Voice ajoute : « Ce qui nous unit, entre autres, c'est notre approche qui consiste à travailler très étroitement avec nos clients. Notre objectif est et sera toujours d'offrir à nos clients des services de la plus haute qualité. Avec le groupe F24, nous allons continuer et même aller plus loin. »

Avec 12 sites répartis en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, F24 assiste désormais plus de 2500 entreprises et organisations dans plus de 100 pays.

Christian Götz, fondateur et membre du directoire de F24 AG, responsable des départements Ventes, Marketing & PR, RH et du service clientèle, déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir 700 nouveaux clients dans le groupe F24. Offrir à nos clients un service excellent est notre plus haute aspiration et ce qui nous unit à One Voice. Ensemble, nous pouvons faire encore plus pour nos clients. Allier nos forces est aujourd'hui crucial dans un contexte mondialisé.

Plus amples informations sont disponibles ici : https://www.f24.com/fr/presse/

Contact presse :

F24 AG

Stefanie Hauer

Corporate Communications

+49-89-2323-638-0

presse@f24.com

www.f24.com

One Voice AS

Yngve Resell Mo

Chief Commercial Officer

+47-476-46-548

yngve.mo@onevoice.co.uk

www.onevoice.co.uk

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 04:00 et diffusé par :