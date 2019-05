Longview Powered by Tidemark Invite Des Experts Financiers À Sa Conférence Annuelle Des Utilisateurs





Le rendez-vous des professionnels de la finance et de la fiscalité fait escale à Paris

PARIS, 27 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le « Dialog » - la conférence annuelle des utilisateurs de Longview attire chaque année des directeurs financiers et fiscaux de toute l'Europe. Cette année, le « Dialog on the Move » se tiendra à Paris, Londres et Francfort.

La session française fait escale à Paris le 18 juin 2019 au Pavillon de l'Etoile.

Nous vous attendons nombreux à cet évènement à partir de 14h00, lieux d'échange et de découverte des tendances dans le domaine de l'analytique, de la planification et du reporting avec de nombreux retours clients sur leurs expériences en matière d'alignement des processus opérationnels et financiers au sein d'une plateforme de nouvelle génération.

Les thèmes abordés à cette occasion couvriront les aspects suivants :

Des sessions dédiées aux problématiques métiers au coeur des enjeux d'aujourd'hui : Transfer Pricing, Contrôle de Gestion augmenté et Connected Fiance

L'occasion de découvrir en avant-première les dernières nouveautés de la suite Longview : Plan (Tidemark), Tax et Close

Un espace de rencontre pour partager des retours d'expérience de vos pairs

Au travers des témoignages de nos clients - dont BIC, CEVA et Veolia - l'étape française de « Dialog on the Move » se veut un événement de premier plan pour tous les professionnels intéressés par le sujet de la transformation digitale de la Fonction Finance.

Pour y assister, veuillez-vous inscrire gratuitement ici.

A propos de Longview

Longview propose au sein d'une plateforme de nouvelle génération de valoriser toutes les informations produites au sein des entreprises et de proposer une vision alignée entre les actions opérationnelles et la stratégie. Les domaines couverts vont de la planification budgétaire et opérationnelle à la consolidation, en passant par le reporting fiscal et l'analytique au sein d'une plateforme totalement intégrée.

Longview fort de 25 années d'expérience dans ce domaine propose la solution de performance management la plus robuste et innovante du marché. Pour découvrir Longview cliquez sur : www.longview.com.

Pour toute question, merci de contacter :

Irene Nehrkorn-Kayn,

Director of Global Marketing, irene.nehrkorn-kayn@longview.com

Pour la France

Nicolas LETAVERNIER, Sales Director France, nletavernier@longview.com

Numéro de téléphone portable : +33 617037442

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 03:00 et diffusé par :