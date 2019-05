Alfawise est reconnue pour son imprimante 3D de bureau de technologie FFF de l'année 2019





SHENZHEN, Chine, 27 mai 2019 /PRNewswire/ -- Alfawise a été reconnue par le secteur de l'impression 3D pour son imprimante 3D de bureau de technologie FFF (dépôt de matière fondue / de filaments fondus) de l'année 2019. Les critères de désignation proviennent directement des commentaires et des votes des consommateurs. C'est la première fois qu'Alfawise reçoit une telle distinction de la part du secteur des imprimantes 3D et ceci arrive peu après le lancement de la première imprimante 3D Alfawise, qui a eu lieu l'année dernière.

Reconnue par les consommateurs, l'imprimante Alfawise a été conçue pour satisfaire les particuliers. L'imprimante 3D Alfawise est environ 30 % moins chère que les imprimantes 3D dans l'ensemble et elle présente toutes les fonctionnalités.

Au début, Alfawise n'a pas obtenu les résultats escomptés. Elle a commencé à collaborer avec des influenceurs de la technologie et à faire davantage de promotion sur les médias sociaux. Alfawise a connu le taux de croissance le plus élevé en septembre avec 529,5 % et a fini par susciter l'intérêt de son premier groupe de propres clients.

À ce jour, l'imprimante la plus vendue par Alfawise est l'imprimante 3D U20 Alfawise, qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux amateurs. Toutes les imprimantes 3D Alfawise ne demandent qu'un assemblage minimal, qui prend environ que cinq minutes. Les imprimantes 3D Alfawise se distinguent par leur rapport coût-performance élevé et sont conçues pour relever les grands défis. Qui plus est, imprimer avec l'U20 Alfawise est aisé car les deux fonctions de reprise évitent les imperfections et les ratés dus aux coupures de courant et à l'épuisement du filament. Le contrôle du processus et les paramètres sont réglés directement sur l'écran tactile.

Bénéficiant d'un soutien solide de la chaîne logistique et de l'équipe de R & D en technologie, les imprimantes 3D Alfawise sont à même d'évoluer plus rapidement que la moyenne. Depuis leur création, les imprimantes 3D Alfawise ont fait l'objet de vingt mises à jour, à raison de deux par mois en moyenne, ce qui dépasse la moyenne de l'industrie. « Les mises à jour fréquentes nous permettent d'ajuster la conception, la technologie et même la stratégie pour nous adapter au comportement en perpétuelle évolution des consommateurs et à la demande du marché », a déclaré Dora Wu, chef de produit chez Alfawise.

Alfawise s'attache à offrir une vie plus intelligente grâce à l'innovation technologique. Elle a développé des produits dans des catégories telles que l'habitat intelligent, le voyage intelligent et la santé. Alfawise va poursuivre son élan dans le secteur des imprimantes 3D et développer d'autres modèles et séries. Alfawise lancera bientôt de nouvelles catégories de produits de scanners 3D et de machines de gravure laser 3D, sous le nom de la marque.

À propos d'Alfawise

Fondée en 2016, Alfawise s'attache à offrir une vie intelligente aux personnes et à diffuser l'esprit d'innovation en proposant des produits de qualité et faciles à utiliser. Alfawise estime que la technologie peut être aisée et ne doit pas coûter une fortune. Alfawise fabrique des imprimantes 3D adaptées aux néophytes et des produits intelligents, afin d'aider tout un chacun à profiter du confort qu'apporte la technologie sans avoir besoin d'être un professionnel pour autant.

