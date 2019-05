Avis Aux Médias - Entrepreneurs canadiens prometteurs reconnus pour leurs innovations inédites en alimentation, santé, aéronautique et environnement





HALIFAX, le 26 mai 2019 /CNW/ - Cinq chercheurs-devenus-entrepreneurs canadiens prometteurs seront reconnus lors de l'événement suivant pour leurs innovations inédites qui renforcent l'économie du Canada et améliorent les vies des Canadiens.

Quoi : Prix des entrepreneurs Mitacs

Reconnaissance d'innovateurs chefs de file canadiens



Quand : Mardi 28 mai 2019



Heure : 17 h 30 à 19 h 30

Réseautage à 17 h 30, discussion d'experts sur l'entrepreneuriat canadien à 18 h 15, cérémonie de remise des prix à 18 h 45.



Où : Musée canadien de l'immigration du Quai 21

1055 rue Marginal, Halifax



R.S.V.P. : Elizabeth Glassen - Gail Bergman PR

elizabeth@gailbergmanpr.com ou 905-886-4091

Les prix, présentés par Mitacs - un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada pour le secteur privé et le milieu postsecondaire - célèbrent des entreprises en démarrage fondées par d'anciens stagiaires, chercheurs postdoctoraux et participants à Perfectionnement remarquables de Mitacs qui sont devenus des chefs de file dans leurs domaines respectifs à titre d'entrepreneurs indépendants.

Au sujet de Mitacs :

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada en solutionnant des défis commerciaux avec des solutions de recherche des meilleurs établissements d'enseignement ici et dans le monde. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada, par tous les gouvernements provinciaux, ainsi que par des partenaires universitaires et des organismes partenaires. Ouverts à toutes les disciplines et tous les secteurs de l'industrie, les projets peuvent couvrir un large éventail de domaines tels que la fabrication, les processus opérationnels, les TI, les sciences sociales, la conception et plus.

