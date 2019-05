TAG Heuer célèbre le 50e anniversaire de l'iconique Monaco dans la ville éponyme





- TAG Heuer a lancé les festivités du 50e anniversaire de la Monaco lors du Grand Prix de Monaco de Formule 1, l'événement légendaire qui a donné son nom à ce garde-temps, en 1969.



- TAG Heuer a dévoilé le premier des cinq nouveaux garde-temps de collection inspirés par la Monaco originale. Cinq variations de ce modèle seront présentées tout au long de l'année 2019.



- Les invités ont pu assister à certains des événements les plus prestigieux du week-end, y compris une fête donnée le samedi soir sur le yacht TAG Heuer, en présence de Patrick Dempsey et Bella Hadid.

MONACO, 26 mai 2019 /PRNewswire/ -- Tous les regards étaient tournés vers le Rocher de Monaco pour le Grand Prix de Monaco de Formule 1 ce week-end, ainsi que vers le célèbre garde-temps TAG Heuer qui a fêté ses 50 ans dans la Principauté.

En l'honneur de cette date majeure, la maison a annoncé que, tout au long de l'année, cinq créations seraient révélées une à une, inspirées par les différentes décennies de 1969 à 2019, et rendant hommage à un design intemporel, une innovation au service de la performance et à une icône du style plus contemporaine que jamais.

Le design audacieux et iconique de la Monaco en fait un modèle immédiatement reconnaissable. Chaque détail de conception de ce garde-temps est radical, surpassant toutes les montres de l'époque en matière de style et de technologie. La Monaco de TAG Heuer fut non seulement la toute première montre carrée étanche, mais aussi la première dotée d'un mouvement de chronographe à remontage automatique.

Depuis ses débuts, la montre Monaco et le Grand Prix de Monaco de Formule 1, dont TAG Heuer est Montre Officielle depuis 2011, entretiennent une relation étroite : le plus glamour des Grands Prix de Formule 1 a donné son nom à la collection TAG Heuer Monaco en 1969. Aucun autre lieu n'eût été mieux indiqué pour célébrer le 50e anniversaire de cette montre emblématique.

Prenant ses quartiers à Monaco pendant le week-end le plus intense de l'année, TAG Heuer a dévoilé la première édition limitée de la Monaco à la superbe Key Largo Villa, en présence de Stéphane Bianchi, Président-Directeur Général de la Division Horlogerie de LVMH et CEO de TAG Heuer, ainsi que de Frédéric Arnault, directeur de la stratégie et du numérique. Ils étaient accompagnés, entre autres, par la star montante de l'écurie Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen, ainsi que par Patrick Dempsey, Bella Hadid, Winnie Harlow et Kai Lenny.

Au fil des événements exclusifs organisés sur trois jours, les invités ont pu assister à certains des temps forts les plus prestigieux et les plus excitants du week-end : visite privée du musée du Prince, Top Cars Collection, comprenant une rétrospective sur le garde-temps Monaco et débriefing des qualifications du Grand Prix avec Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull Racing Formula One Team. Ils ont également été conviés à une fête exclusive sur le yacht TAG Heuer le samedi soir, au rythme d'un set inédit du célèbre DJ français Bob Sinclar, fête à laquelle ont assisté Patrick Dempsey, Bella Hadid, Winnie Harlow, Jourdan Dunn, Kai Lenny et Jean-Éric Vergne. L'événement s'est terminé en beauté le dimanche avec un accès VIP au très prisé Grand Prix de Monaco de Formule 1, dont TAG Heuer est Montre Officielle.

Rétrospective de 50 ans de la TAG Heuer Monaco et du Calibre 11

Le 3 mars 1969, lorsque la Heuer Monaco fut présentée pendant deux conférences simultanées à New York et à Genève (à l'époque, TAG ne faisait pas encore partie du nom de l'entreprise), les journalistes et amateurs d'horlogerie du monde entier furent ébahis. Chaque détail de conception du modèle est radical, dépassant toutes les montres d'alors en matière de style et de technologie. Le design audacieux et emblématique de la Monaco est immédiatement reconnaissable, avec son boîtier carré et étanche, jamais vu jusqu'alors.

Cette caractéristique représentait le complément parfait à la technologie avancée que présentait l'horloger suisse avec ce modèle. Développé et commercialisé par Heuer, le Calibre 11 fut le premier mouvement de chronographe à remontage automatique au monde.

Le PDG de Heuer de l'époque, Jack Heuer, était convaincu que cette innovation révolutionnaire exigeait un design qui retienne toute l'attention. La Monaco réunit tous ces critères.

Un an après son lancement, la Monaco s'affichait au poignet de l'ambassadeur de la marque et pilote Jo Siffert. En 1971, elle brillait sous les projecteurs avec Steve McQueen, dans le film Le Mans.

Une édition déjà de collection et un hommage aux années 1970

Soulignant à la fois le design avant-gardiste et intemporel de la Monaco originale, TAG Heuer a créé cinq nouveaux modèles inspirés de la tendance, des couleurs et des styles qui ont marqué chaque décennie pendant les 50 ans d'histoire de ce garde-temps. Les formes géométriques et les couleurs représentatives des années 1970, associées au motif intemporel des côtes de Genève, comptent parmi les caractéristiques de la première montre célébrant le 50e anniversaire de la Monaco.

Présenté sur un bracelet en cuir marron à trous complété par une doublure marron clair, ce garde-temps en acier inoxydable est proposé dans une édition limitée à 169 pièces seulement. Son cadran vert est rehaussé de touches marron et jaune, ainsi que d'une finition côtes de Genève. Les aiguilles sont revêtues de SuperLumiNova®. Un simple regard sur ses compteurs et sur le positionnement de la couronne suffit pour identifier l'héritage de la Monaco que perpétue ce modèle non conventionnel.

Le fond de ce garde-temps inspiré des années 1970 porte le logo original « Monaco Heuer », ainsi que les mentions « 1969-1979 Special Edition » et « One of 169 ».

Au coeur du boîtier, le célèbre calibre 11 s'anime, une version moderne du mouvement de chronographe à remontage automatique lancé avec la Monaco originale de 1969.

Une superstar paradoxale

Depuis deux décennies, la Monaco est étroitement liée à la haute horlogerie et compte d'autres versions présentant des complications, des designs et des matériaux nouveaux. Elle a certes évolué, mais la Monaco a gardé son esprit révolutionnaire qui lui a valu les critiques et la célébrité. L'histoire complète de cette icône est racontée dans l'ouvrage Paradoxical Superstar, qui comprend des extraits d'archives et des croquis du design et du mouvement. L'auteur et journaliste britannique Nicholas Foulkes, l'expert horloger Gisbert Brunner et l'auteur américain Michael Clerizo ont chacun contribué au récit par des chapitres capturant l'héritage et l'innovation qui définissent la Monaco. Pour souligner les relations entre le garde-temps et le nom de sa ville, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a rédigé la préface de Paradoxical Superstar.

77e Grand Prix de Monaco de Formule 1

Aucune course, aucun circuit du calendrier de la Formule 1 ne peut rivaliser avec l'excellence, le glamour et la technicité du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Du square du Casino jusqu'à la tête d'épingle la plus célèbre au monde, à travers le tunnel et en longeant les yachts luxueux, Monte Carlo est un circuit aux virages mythiques chargés d'histoire.

Particulièrement éprouvant, aussi bien pour les équipes que pour les pilotes, le circuit étroit qui parcourt les rues élégantes de la Principauté alimente les rêves des passionnés de sports mécaniques depuis des décennies. Ce circuit difficile ne laisse presque aucune chance de dépassement et s'avère très délicat à maîtriser. Pour certains pilotes, remporter le Grand Prix de Monaco de Formule 1 est plus prestigieux encore que de décrocher le titre de champion du monde.

En 2019, le Grand Prix de Monaco de Formule 1 sera doublement spécial : il célèbrera son 90e anniversaire depuis la première édition, le 14 avril 1929. En 90 années d'existence, ce Grand Prix unique a gagné sa place dans le monde de la course automobile, qui y a vécu certains des moments les plus fous de l'histoire de la Formule 1. Issues et stratégies imprévisibles sont les maîtres-mots de ce rendez-vous motorisé de prestige. Accidents à Sainte-Dévote, changements d'adhérence dans le tunnel les jours de pluie, passages toujours plus proches de la glissière de sécurité sur la section de la piscine. Les 78 tours et les 19 virages poussent les pilotes dans leurs retranchements. Ils sont tous animés par la même ambition : inscrire leur nom au palmarès du Grand Prix de Monaco de Formule 1 le dimanche 26 mai 2019.

MONACO 1969-1979 ÉDITION LIMITÉE

Référence CAW211V.FC6466

FAITS ET CHIFFRES

MOUVEMENT

Mouvement TAG Heuer Calibre 11 automatique, diamètre de 30 mm, 59 rubis, fréquence du balancier de 28 800 alternances par heure (4 Hz), réserve de marche de 40 heures

FONCTIONS

Chronographe avec secondes et minutes ; affichage de la date, des heures, des minutes et de la petite seconde à 3 heures



BOÎTIER

Diamètre de 39 mm, boîtier en acier inoxydable, lunette fixe en acier inoxydable, glace saphir, couronne en acier poli à 9 heures et poussoirs à 2 et 4 heures, étanche jusqu'à 100 mètres (10 bars), fond de boîtier en acier avec les mentions « 1969-1979 Special Edition » et « One of 169 »

CADRAN

Cadran vert avec finition côtes de Genève, petits compteurs plaqué or avec effet rayonnant noir, index polis et facettés, touches de marron et de jaune sur les aiguilles et les index

BRACELET

Bracelet en cuir de veau marron, boucle déployante en acier inoxydable poli

Limitée à 169 montres

PACKAGING SPÉCIAL

Tout comme la montre, l'écrin de présentation s'inspire du modèle original. Chaque exemplaire de cette édition spéciale est livré dans une boîte aux couleurs assorties à la montre et à la décennie qu'elle incarne. Le modèle inspiré des années 1970 est présenté dans une boîte bleu foncé, ornée du logo Heuer et d'une bande horizontale au motif échiquier. La montre est disposée sur un coussin jaune bordé par un intérieur du même vert que celui du cadran.

À propos de TAG Heuer

En 1860, à l'âge de 20 ans, Edouard Heuer fonde son propre atelier d'horlogerie dans le Jura suisse. La création du Mikrographe en 1916, le sponsoring d'écuries de Formule 1 dans les années 1970 ou encore le lancement de la première montre connectée de luxe en 2015 ne sont que quelques exemples des innovations techniques, de la précision ultime et de la passion pour un design disruptif qui témoignent de notre esprit unique. Basé à La Chaux-de-Fonds, TAG Heuer, qui dispose de quatre sites de production maîtrisant l'ensemble du processus horloger, maintient une présence active sur tous les continents à travers 4 500 points de vente, dont 170 boutiques TAG Heuer directement accessibles sur www.tagheuer.com dans certains pays. Les garde-temps TAG Heuer sont créés pour celles et ceux qui aiment relever des défis. Notre influence s'enrichit de notre stratégie de communication unique basée sur trois piliers : sport, lifestyle et héritage. Étendue et disruptive, elle incarne notre héritage et notre ADN. Nos partenariats et nos ambassadeurs illustrent la culture d'ouverture d'esprit et d'accessibilité de notre marque. Les noms les plus prestigieux et les plus avant-gardistes s'associent à TAG Heuer : l'écurie Aston Martin Red Bull Racing Formula One, le Grand Prix de Monaco de Formule 1, le Championnat de Formule E, les plus grandes ligues de football d'Europe, d'Amérique et d'Asie, Manchester United, la trendsetter Cara Delevingne ou encore les acteurs Chris Hemsworth et Patrick Dempsey.

#DontCrackUnderPressure est bien plus qu'une revendication : c'est un état d'esprit. Plus d'informations sur www.tagheuer.com

Instagram : @tagheuer, Twitter : @TAGHeuer, Facebook : www.facebook.com/TAGHeuer

