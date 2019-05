Albert Korir et Tigist Girma dominent le Marathon d'Ottawa Banque Scotia de 2019





Le Défi caritatif Banque Scotia permet de recueillir plus de 800 000 $

OTTAWA, le 26 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Albert Korir, 25 ans, du Kenya, a réalisé une superbe performance alors qu'il a remporté le Marathon d'Ottawa Banque Scotia en 2:08:03. Deux Éthiopiens -- Abera Kuma, 28 ans, et Tsedat Ayana, 23 ans -- l'ont suivi de près et ont terminé la course en 2:08:14 et 2:08:53 respectivement.

Chez les femmes, Tigist Girma, 25 ans, d'Éthiopie, s'est détachée du peloton peu après la mi-parcours et a établi un record personnel de 2:26:34 -- soit 10 longues secondes de moins que son record personnel de 2018, établi au marathon de Guangzhou, en Chine, en décembre dernier. Cette victoire marque la 10e année consécutive où une Éthiopienne remporte l'épreuve à Ottawa. Derrière Tigist, en deuxième et troisième places, sont arrivées ses compatriotes Betelhem Moges, 28 ans, en 2:27:00, et Etaferahu Temesgen, 29 ans, en 2:28:44.

Huitième au classement général, et le Canadien le plus rapide, a été Reid Coolsaet, 39 ans, de Hamilton. Il a franchi la ligne d'arrivée en 2:17:37. Le double olympien figurait parmi les athlètes à surveiller cette année au marathon. Alister Gardner, 38 ans, 2:31:54 au chronomètre, et François Landry, 43 ans, 2:36:51 au chronomètre viennent compléter le trio canadien élite.

La Canadienne la plus rapide, et sixième au classement général aujourd'hui, a été Dayna Pidhoresky, 32 ans, de Vancouver, qui a terminé la course en 2:37:19. Les deuxième et troisième Canadiennes ont été Krista Duchene, 42 ans, 2:38:46 au chronomètre, et Rachel Hannah, 32 ans, 2:41:31 au chronomètre.

« Nous avons une fois de plus rassemblé un groupe très compétitif d'athlètes professionnels cette année, et nous sommes ravis d'avoir assisté à leurs excellentes performances », affirme Manny Rodrigues, coordonnateur des athlètes d'élite, Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa.

La Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa de 2019 a été un franc succès!

Les 25 et 26 mai, plus de 32 000 athlètes ont participé aux six courses qui constituent la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa.

Aucun nouveau record de parcours n'a été obtenu cette année, mais les athlètes professionnels ont offert aux spectateurs quelques émotions vives à la ligne d'arrivée du 10K, alors qu'à peine trois secondes ont séparé la gagnante Dorcas Kimeli de sa compatriote kenyane Valery Jemeli.

Voici le décompte des inscriptions à la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa de 2019 :

2K d' Ottawa - 2 861

- 2 861 5K d' Ottawa - 7 743 (COMPLET)

- 7 743 (COMPLET) 10K d' Ottawa - 8 179

- 8 179 Marathon d'Ottawa Banque Scotia - 3 515 (COMPLET)

- 3 515 (COMPLET) Marathon d' Ottawa pour les enfants Banque Scotia - 1 167

- 1 167 Demi-marathon d'Ottawa Banque Scotia - 8 738

TOTAL : 32 203

« Nous avons dû surmonter plusieurs défis bien uniques lors des préparatifs pour les courses de cette année, notamment les travaux routiers et les inondations récentes, qui nous ont forcés à apporter des changements à certains parcours », dit John Halvorsen, directeur de course, Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa. « Mais, je suis très satisfait du déroulement mémorable de cette année, que nous devons aux athlètes, à nos partenaires et surtout à nos bénévoles. »

Plus de 800 000 $ amassés grâce aux collectes de fonds du Défi caritatif Banque Scotia

Plus de 800 000 $ ont été amassés dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia par les participants qui ont saisi l'occasion qu'offraient les courses pour soutenir un des 70 organismes caritatifs locaux.

La Banque Scotia investit dans les communautés depuis 187 années. Elle tient à aider les jeunes à réaliser pleinement leur potentiel, et de nombreuses organisations qui participent au Défi caritatif Banque Scotia ont une incidence directe positive sur les jeunes de notre communauté. À la Banque Scotia, nous nous sommes engagés à soutenir à long terme la réussite des jeunes. Nous savons ce que les jeunes peuvent accomplir lorsqu'ils ont l'orientation, la confiance et les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves.

« Le Défi caritatif Banque Scotia offre aux coureurs un moyen simple de soutenir des causes locales qui améliorent la vie des gens », dit Frank Bilodeau, vice-président de la Banque Scotia pour le district d'Ottawa et de l'Ouest du Québec. « Ce weekend, les coureurs ont démontré une fois de plus tout leur engagement à l'égard de leur communauté en amassant 800 000 $ pour les oeuvres caritatives locales. Nous sommes fiers que le Défi caritatif Banque Scotia soit toujours un important volet des événements de la Fin de semaine, année après année. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les coureurs pour leurs efforts. »

Informations contextuelles :

À propos du Défi caritatif Banque Scotia

Il s'agit d'un programme de collecte de fonds « clés en main » qui offre aux coureurs une façon simple de soutenir les organismes locaux qui ont une grande incidence dans les communautés canadiennes. Les oeuvres caritatives participantes gardent la totalité des fonds amassés puisque la Banque Scotia paye tous les frais de transaction et d'utilisation de cartes de crédit. La Banque Scotia parraine le programme à six événements de course au Canada, soit Montréal, Halifax, Ottawa, Calgary, Vancouver et Toronto. Depuis 2003, plus de 70 millions de dollars ont été amassés dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia, à l'échelle canadienne.

À propos de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa

En 2019, l'événement a accueilli plus de 32 000 participants à six épreuves, soit le Marathon d'Ottawa Banque Scotia, le Demi-marathon d'Ottawa Banque Scotia, le 10K d'Ottawa, le 5K d'Ottawa, le 2K d'Ottawa et le Marathon d'Ottawa pour les enfants Banque Scotia. Cette année, les coureurs ont amassé plus de 800 000 $ pour 70 oeuvres caritatives locales et nationales dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia.

La Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa est l'un des deux seuls événements au monde à regrouper deux épreuves Label d'or de l'IAAF (le 10K et le marathon). L'édition 2020 de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa aura lieu les 23 et 26 mai 2020. Renseignements : http://www.runottawa.ca/fr

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia souhaite appuyer les organismes qui ont à coeur d'aider les jeunes à réaliser pleinement leur potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. De concert avec ses employés, la Banque Scotia appuie des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2018, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers des Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et son actif à plus d'un billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

