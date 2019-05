/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La parité : indissociable de la réforme du mode de scrutin/





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN), le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et leurs partenaires de la société civile invitent les médias à une conférence de presse afin d'interpeller le gouvernement Legault sur l'importance d'inclure l'atteinte de la parité entre les femmes et les hommes à l'Assemblée nationale dans le projet de loi sur la réforme du mode de scrutin. Le statu quo n'est plus acceptable. La mise en oeuvre d'un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire améliorera significativement la représentativité de notre démocratie.

À l'initiative du GFPD et du MDN, une forte coalition signe une déclaration commune à ce sujet. Les organisations suivantes seront présentes :

Fédération des femmes du Québec (FFQ),

Comité des femmes de l'Amicale des anciens parlementaires,

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ),

Confédération des syndicats nationaux (CSN),

Centrale des syndicats du Québec (CSQ),

Centrale des syndicats démocratiques (CSD),

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ),

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ),

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS),

Fédération autonome de l'enseignement (FAE),

Solution étudiante nationale pour un scrutin équitable (SENSÉ) et

Observatoire québécois de la démocratie (UQAM).

Quoi : Conférence de presse

Où : Centre St-Pierre, salle 203 (Roger Poirier)

Quand : Le dimanche 26 mai 2019 à 11h30

Porte-paroles : Thérèse Mailloux (GFPD), Sonia Ethier (CSQ) et Françoise David (MDN - animation)

