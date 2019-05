XINHUANET: l'événement promotionnel des plus beaux lieux de tournage de Chine s'est déroulé durant le Festival de Cannes





Le 16 mai dernier (heure locale), un événement s'est déroulé dans le cadre du 72e Festival de Cannes pour recommander les plus beaux lieux de tournage de Chine sur le thème de la "Chine fascinante".

La liste était composée du parc forestier national de la mer Jaune à Dongtai, province de Jiangsu, de la forêt d'azalées de cent miles à Bijie, province de Guizhou, du district de Siming de Xiamen, province de Fujian, et du canton autonome de Li à Lingshui, province de Hainan.

Les films promotionnels sur la scénographie dans ces quatre villes ont été diffusés à plusieurs reprises dans la salle de projection officielle du festival.

Durant l'événement, les représentants de chaque ville ont fait la promotion de leur culture locale et de leurs paysages auprès des invités dans le pays et à l'étranger.

Le parc forestier national de la mer Jaune bénéficie de saisons marquées, une longue durée d'ensoleillement, et un air dans la forêt comparable à celui des zones montagneuses vierges.

Dans la forêt d'azalées de cent miles, les azalées en fleur sur les collines et sur les vallons peuvent être admirées chaque printemps.

Le district de Siming à Xiamen, province de Fujian, jouit d'une longue histoire, de rues en pleine effervescence, d'arcades au style unique, et d'une atmosphère internationale propre.

Avec une mer azure, des plages lumineuses, des coraux aux couleurs vives et de vastes cavernes rocheuses, le canton autonome de Li à Lingshui, province de Hainan, est devenu le lieu de tournage de nombreux films et programmes télévisés d'exception.

De nombreux cinéastes professionnels du monde entier ont fait l'éloge des lieux et de la noblesse de ces destinations en Chine.

Après avoir promu leur scénographie et leurs ressources culturelles aux invités du monde entier, les représentants des villes abritant les plus beaux lieux de tournage de Chine ont communiqué chaleureusement avec les invités.

Les représentants des cinéastes et des sociétés ont exprimé leur vif intérêt pour se rendre en Chine et tourner leurs films et leurs programmes télévisés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 mai 2019 à 19:10 et diffusé par :