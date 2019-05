Journée Patrimoine en fête 2019 - Le samedi 25 mai, rendez-vous au Parcours Gouin pour une fête familiale aux couleurs du patrimoine





MONTRÉAL, le 25 mai 2019 /CNW Telbec/ - La responsable du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, et le directeur des politiques d'Héritage Montréal, Dinu Bumbaru, invitent la population montréalaise à participer en grand nombre à la Journée Patrimoine en fête, qui se déroulera le samedi 25 mai, de 13 h à 21 h, en bordure de la rivière des Prairies, à proximité du métro Henri-Bourassa.

« Nous convions la population montréalaise à ce rendez-vous, une occasion idéale pour explorer ce magnifique coin champêtre de notre arrondissement. En effet, le Parcours Gouin regorge d'histoires et de sites patrimoniaux et architecturaux de grande valeur, comme les secteurs du Sault-au-Récollet et du Fort-Lorette. Ce sera un coup de coeur assuré! », a affirmé Mme Thuillier.

L'événement annuel, qui s'inscrit dans le cadre de l'Opération patrimoine Montréal, propose une trentaine d'activités familiales célébrant entre autres l'architecture, les paysages, l'archéologie et les savoir-faire.

« Héritage Montréal est heureux d'être partenaire d'une telle initiative. La journée Patrimoine en fête est l'occasion de célébrer la richesse du patrimoine bâti et paysager de la métropole. Cette année, cet événement nous offre l'opportunité d'explorer l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et d'apprécier la beauté du paysage de la rivière des Prairies et des anciens villages et bâtiments remarquables qui en font partie. Au plaisir de vous y voir! », a ajouté M. Bumbaru.

Le lancement du programme 2019 aura lieu au pavillon d'accueil du Parcours Gouin, choisit comme lieu coup de coeur des Montréalaises et Montréalais en 2018. La population est invitée à participer à des visites guidées, des ateliers, des conférences, des balades en bateaux électriques, de la pêche urbaine, des performances musicales ou encore du cinéma en plein air. Des kiosques mettront également en valeur des métiers et des savoir-faire traditionnels.

Le lancement de la Journée Patrimoine en fête aura lieu à 13 h, au pavillon d'accueil du Parcours Gouin, 10905, rue Basile-Routhier, entre le boulevard Gouin et l'avenue Park Stanley.

Pour connaître en détail sa programmation, cliquez ici.

Soumettez une canditature pour les Grands prix et votez pour le lieu coup de coeur

La Journée Patrimoine en fête fait partie de l'Opération patrimoine Montréal, une initiative célébrant notre patrimoine matériel et immatériel, organisée par la Ville de Montréal, en collaboration avec Héritage Montréal.

Depuis le 18 avril dernier, l'appel annuel de candidatures pour les Grands Prix de de l'Opération Patrimoine Montréal est en cours. Ces Grands prix visent à souligner les lieux, projets, personnes et organismes contribuant à la richesse et à la diversité de l'identité montréalaise parmi les cinq catégories suivantes : Prendre soin, Redonner vie, Savoir faire, Faire connaître et Agir ensemble.

Par ailleurs, il est possible de choisir le lieu coup de coeur qui accueillera la Journée Patrimoine en fête 2020 parmi huit espaces publics sélectionnés pour leurs valeurs identitaires.

Pour proposer une candidature pour les Grands Prix de l'OPM ou pour voter pour le lieu coup de coeur, rendez-vous sur le site opérationpatrimoine.com. La date limite pour participer aux deux activités est le 14 juin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

