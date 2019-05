Avis de santé publique - Éclosions de salmonellose associées au poulet cru, dont des produits de poulet cru, pané et congelé





le 25 mai 2019

Le présent avis a été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle éclosion de cas de salmonellose associée aux produits de poulet cru, pané et congelé, ainsi que du nouvel avis de rappel d'aliments qui est lié aux cas déclarés dans le cadre de cette enquête sur des éclosions en cours.

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux de la santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada, pour faire enquête sur des éclosions d'infections à la salmonelle associées au poulet cru, y compris des produits de poulet cru, pané, et congelé, dans tout le Canada.

Le 13 septembre 2018, le Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada ont publié une déclaration dans laquelle ils conseillent aux Canadiens de suivre les bonnes pratiques en matière de salubrité des aliments lorsqu'ils manipulent, préparent ou consomment des produits de poulet cru, pané et congelé, comme des pépites de poulet, des bâtonnets de poulet, des burgers de poulet, du poulet pop-corn et des frites de poulet.

Le gouvernement du Canada et des partenaires de l'industrie poursuivent leurs efforts visant à sensibiliser les consommateurs au sujet de l'importance d'adopter des pratiques sûres de manipulation des aliments pour ces types de produits. Toutefois, les cas de salmonellose associés à des produits de poulet cru, pané et congelé continuent d'être signalés à l'Agence de la santé publique du Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a mis en place de nouvelles mesures à l'intention de l'industrie pour lutter contre le risque de salmonellose associée à des produits de poulet cru, pané et congelé. Ces nouvelles mesures font suite au lien constamment souligné entre les produits de poulet cru, pané et congelé et les éclosions de maladies d'origine alimentaire. Les mesures sont entrées en vigueur le 1er avril 2019; toutefois, il est possible que les produits fabriqués avant cette date soient encore sur le marché ou dans les congélateurs des gens pour une période allant jusqu'à un an après le 1er avril. On rappelle donc aux consommateurs de prendre des précautions et de suivre les bonnes pratiques en matière de salubrité des aliments lorsqu'ils manipulent, préparent et consomment ces types de produits.

Quand ils ne sont pas bien cuits, les produits de poulet pané et congelé contenant du poulet cru présentent un risque accru pour la santé des personnes qui les manipulent, préparent ou consomment. Vous pouvez réduire de façon considérable le risque de contracter la salmonellose en manipulant et en préparant ces aliments avec précaution. Suivez toujours attentivement les instructions de cuisson et en vérifiant la température interne après la cuisson, comme il est recommandé de le faire, avant de consommer ces produits. Les produits de poulet et les morceaux de poulet cru, pané et congelé doivent être cuits à une température interne d'au moins 74 °C (165 °F) pour faire en sorte qu'ils soient propres à la consommation. Les poulets entiers doivent être cuits à une température interne de 82 °C (180 °F).

Résumé des enquêtes

En mai 2017, les scientifiques du gouvernement du Canada ont commencé à utiliser une nouvelle technologie appelée « séquençage du génome entier » pour améliorer la détection d'éclosions et aider à y réagir. Depuis ce temps, les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé et de salubrité des aliments ont enquêté sur 18 éclosions nationales associées au poulet cru, y compris les produits de poulet pané, cru, et congelé. En tout, 15 produits alimentaires ont été associés aux enquêtes sur ces éclosions. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a émis des avis de rappel d'aliments concernant 14 produits . Un produit a été retiré du marché par le détaillant.

En date du 25 mai 2019, 584 cas confirmés en laboratoire de salmonellose ont fait l'objet d'une enquête dans le cadre des éclosions de maladie dans tout le pays : Colombie-Britannique (44), Alberta (85), Saskatchewan (18), Manitoba (29), Ontario (215), Québec (119), Nouveau-Brunswick (31), Nouvelle-Écosse (19), Île-du-Prince-Édouard (7), Terre-Neuve-et-Labrador (12), Territoires du Nord-Ouest (2), Yukon (1) et Nunavut (2). Dans le cadre de ces éclosions, 97 personnes ont été hospitalisées. Trois personnes sont décédées; toutefois, la salmonellose a été exclue comme cause du décès pour deux de ces cas, et il n'a pas été établi que la salmonelle était partiellement la cause du décès de la troisième personne. Des Canadiens et des Canadiennes de tous les âges ont été infectés.

Toutes les enquêtes actives et futures sur l'éclosion de salmonellose associée au poulet cru, y compris les produits de poulet cru, pané et congelé, et les avis de rappel d'aliments connexes seront énumérés dans la prochaine section de l'avis de santé publique pour rappeler à la population canadienne le risque que ces types de produits alimentaires continuent de présenter.

Enquêtes en cours

En date du 25 mai 2019, il y a une enquête nationale en cours sur des éclosions de salmonellose associées au poulet cru, y compris les produits de poulet cru, pané et congelé, coordonnée par l'Agence de la santé publique du Canada.

25 mai 2019 (NOUVEAU) - Salmonella enteritidis

À l'heure actuelle, 11 cas d'infection liés à cette éclosion ont été déclarés dans sept provinces : Colombie-Britannique (2), Alberta (1), Ontario (2), Québec (3), Nouveau-Brunswick (1), Nouvelle-Écosse (1), Île-du-Prince-Édouard (1). Les personnes sont tombées malades entre septembre 2018 et avril 2019. Une personne a été hospitalisée et aucun décès n'a été rapporté. Des produits de poulet cru, pané et congelé ont été identifiés comme une source de cette éclosion.

Rappel de produit le 24 mai 2019

Lanières de poulets Compliments (907 g) dont la date de péremption est le 24 novembre 2019, EST 374. CUP - 0 55742 33687 0. Le produit a été vendu à l'échelle nationale jusqu'au 1er mai 2019, mais certains consommateurs pourraient toujours en avoir dans leur congélateur.

On conseille aux Canadiens de ne pas consommer le produit faisant l'objet du rappel, et aux détaillants et aux restaurants de ne pas servir le produit faisant l'objet du rappel.

Des renseignements sur les enquêtes nationales antérieures et qui sont actuellement terminées sur les éclosions de salmonellose associées au poulet cru, y compris les produits de poulet cru, pané et congelé, qui ont été coordonnées par l'Agence de la santé publique du Canada depuis mai 2017, se trouvent à la fin du présent avis .

Qui est le plus à risque

Tout le monde peut contracter la salmonellose, mais les nourrissons, les enfants, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru de maladie grave en raison de la plus grande fragilité de leur système immunitaire.

La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement en quelques jours. Il est possible que certaines personnes soient infectées par des bactéries sans être malades et sans montrer de symptômes, mais elles peuvent quand même transmettre l'infection.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Vérifiez si les produits de poulet pané, cru et congelé faisant l'objet du rappel se trouvent chez vous ou dans endroit de commerce. Si c'est le cas, faites ce qui suit.

N'utilisez pas et ne consommez pas les produits faisant l'objet du rappel . Placez-le dans un sac de plastique et jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

. Placez-le dans un sac de plastique et jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté. Si vous ne possédez pas l'emballage d'origine d'un produit de poulet pané, cru et congelé et si vous ne savez pas avec certitude s'il fait partie des aliments visés par un avis de rappel, jetez-le par mesure de sécurité.

Lavez immédiatement vos mains à l'eau chaude et au savon après avoir manipulé un produit rappelé.

Outre des produits alimentaires rappelés, des produits de poulet cru, pané et congelé peuvent sembler avoir été précuits ou dorés, mais il est possible qu'ils contiennent du poulet cru et ils doivent être manipulés et préparés de la même manière que les autres produits de poulet cru.

Si vous préparez des produits de poulet pané, comme des pépites, des bâtonnets, des burgers ou des frites, vous devez prendre les précautions qui suivent pour protéger votre santé.

Ne mangez pas des produits de poulet pané et congelé cru, ou insuffisamment cuit. Faites cuire tous les produits de poulet cru, pané, et congelé jusqu'à ce qu'ils atteignent une température interne d'au moins 74 °C (165 °F) pour faire en sorte qu'ils peuvent être mangés en toute sécurité. Utilisez un thermomètre numérique pour aliments pour vérifier la température. Insérez le thermomètre sur le côté du produit et enfoncez-le jusqu'au centre. Les thermomètres à viande qui vont au four et qui sont conçus pour vérifier des poulets entiers ou des rôtis pendant la cuisson ne conviennent pas pour vérifier la température des pépites, des bâtonnets, des burgers ou des frites.

Il n'est pas recommandé de faire cuire des produits de poulet cru, pané, et congelé - comme les pépites, les bâtonnets, les burgers, le poulet pop-corn ou les frites au poulet - au four à micro-ondes parce qu'il se peut qu'il ne les cuise pas de manière uniforme.

Suivez toujours les instructions de cuisson indiquées sur l'emballage, y compris pour les produits dont l'étiquette porte la mention « non cuit », « cuire et servir », « prêt à cuire » et « prêt à mettre au four ».

Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau chaude savonneuse avant et après avoir manipulé des produits de poulet cru, pané, et congelé.

Utilisez une assiette, une planche à découper et des ustensiles distincts lorsque vous manipulez des produits de poulet cru, pané et congelé afin de prévenir la propagation de bactéries nuisibles.

Ne réutilisez pas les assiettes, les planches à découper ou les ustensiles qui sont entrés en contact avec des produits de poulet cru, pané et congelé pour servir le produit cuit, à moins qu'ils n'aient été bien lavés.

Les aliments porteurs de salmonelles peuvent avoir un aspect, une odeur et un goût normaux; il est donc important de suivre les conseils sur la manipulation sans risque des aliments pour l'achat, la congélation, la décongélation, le nettoyage, la cuisson et l'entreposage de produits de poulet.

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau chaude savonneuse avant et après avoir manipulé tous types de poulet cru.

Suivez toujours les instructions de cuisson indiquées sur l'emballage. Cuisez le poulet jusqu'à ce qu'elle atteigne une température interne sûre qui a été vérifiée au moyen d'un thermomètre numérique. Les pièces de poulet cru doivent atteindre une température interne d'au moins 74 °C (165 °F). Les poulets entiers doivent quant à eux atteindre une température interne d'au moins 82 °C (180 °F).

Séparez le poulet cru des autres aliments pendant que vous faites vos achats, et lorsque vous rangez, remballez, cuisinez et servez des aliments.

Ne rincez jamais le poulet avant de l'utiliser, car les bactéries peuvent se propager partout où l'eau éclabousse, ce qui multiplie les dangers.

Utilisez de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer les couteaux, les planches à découper, les ustensiles, vos mains et toutes les surfaces qui sont entrées en contact avec des aliments, en particulier la viande, le poulet et le poisson.

Si la salmonellose ou une autre maladie gastro-intestinale a été diagnostiquée chez vous, ne préparez pas d'aliments pour des tierces personnes.

Pour de plus amples renseignements, lisez nos Conseils sur la salubrité de la volaille .

Symptômes

Les symptômes de la salmonellose (infection à salmonelles) se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition aux bactéries provenant d'un animal infecté ou d'un produit contaminé par des salmonelles.

Voici quelques-uns de ces symptômes :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Ces symptômes durent généralement de quatre à sept jours. Chez les personnes bien portantes, la salmonellose disparaît souvent sans traitement. Dans certains cas, la salmonellose peut causer une maladie grave qui exige une hospitalisation. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents doivent communiquer avec leur prestataire de soins de santé si elles pensent avoir contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada s'engage à veiller à la salubrité des aliments. L'Agence de la santé publique du Canada dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête sur cette éclosion et elle est en communication constante avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et prendre des mesures concertées pour combattre les éclosions.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau afférent à cette enquête.

Renseignements supplémentaires

