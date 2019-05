La société Kehua trône parmi les 3 plus grands joueurs du marché mondial des UPS industriels selon le plus récent rapport d'IHS Markit





XIAMEN, Chine, 25 mai 2019 /CNW/ - Kehua Hengsheng Co., Ltd (« Kehua » ou « la société »), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation énergétique en Chine, a assisté à une hausse substantielle de la part de marché attribuable aux systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) industriels. Depuis 2017, la société a enregistré une croissance rapide, atteignant le troisième rang au sein du marché mondial des UPS industriels, soit la première en Asie et la troisième plus grande en Amérique latine. C'est ce qu'indique un rapport publié par IHS Markit, un fournisseur mondial d'information destinée aux gouvernements, aux multinationales et aux propriétaires de petites entreprises.

« Le rapport marque un jalon important pour notre société, qui démontre notre grande compétence dans le marché des UPS industriels », souligne Joey Chen, directeur général du service des activités commerciales étrangères à Kehua. « Par ce témoignage, le marché reconnaît notre dévouement envers l'innovation. Nous continuerons de fournir à notre clientèle des services fiables, souples et responsables en matière de solutions d'alimentation énergétique.»

Assurant une adaptabilité, une sécurité et une charge utile supérieures tout en offrant une interface d'exploitation conviviale visant à maintenir un degré élevé de fiabilité et de performance dans des conditions de fonctionnement extrêmes, les UPS de la série industrielle de Kehua ont été largement utilisés pour des projets industriels. Mentionnons le projet de raffinage et d'intégration chimique de Zhejiang Petrochemical, actuellement en construction, qui est considéré comme le plus vaste du genre sur la planète, et les plus grandes assises au monde de fabrication d'acide téréphtalique purifiée (ATP) par Hengli Petrochemical Co.

Depuis qu'elle a investi les secteurs de l'infrastructure de transport, la société a soutenu différents projets dans plus de 70 villes, couvrant 100 voies ferrées et 50 aéroports, dont Panama Metro, des systèmes légers sur rail en Malaisie, des travaux ferroviaires en Éthiopie, des tunnels routiers en Suède et des mandats visant l'aéroport international de Beijing-Capitale et l'aéroport international Faleolo de Samoa.

En plus de prendre part à divers projets destinés à des événements comme les Jeux olympiques de Beijing et l'Expo de Shanghai, Kehua a aussi fourni des solutions à des hôpitaux, aidant à la construction de centres hospitaliers urbains et d'un navire hospitalier au Myanmar, de la faculté de médecine de l'Université Lund ainsi que de l'hôpital Surabaya en Indonésie.

À propos de Kehua

Forte de ses 31 années d'expertise dans le marché de l'énergie et se spécialisant dans les systèmes d'alimentation énergétique critiques, les énergies renouvelables et les centres de données, Kehua, par ses solutions et ses produits, sert les utilisateurs de plus de 100 pays et régions couvrant un vaste éventail de secteurs, notamment la finance, le transport, la fabrication lourde, les communications, les besoins gouvernementaux, l'éducation, les soins médicaux, de même que l'électricité et l'énergie.

Personne-ressource pour les médias :

Lisa Zhang

+86-592-5165883

lisa@kehua.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/892568/Kehua_crowned_top_3.jpg

SOURCE Kehua Hengsheng Co., Ltd

Communiqué envoyé le 25 mai 2019 à 10:32 et diffusé par :