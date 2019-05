Bacardi Limited annonce les 5ème Prix annuels Good Spirited organisés pour récompenser des programmes mondiaux de durabilité de l'environnement dirigés par les employés





Dans la continuité de ses efforts en matière de développement durable, Bacardi Limited est fière d'annoncer les récipiendaires de ses 5ème Prix annuels Good Spirited. Lancés en 2014, ces prix récompensent les employés, les équipes et les installations de l'ensemble du réseau mondial de la société qui ont développé les meilleurs programmes environnementaux dans cinq catégories différentes : Site de production, Innovation en matière de marque, Bureau durable, Parrains verts ou Partenariats. Les lauréats de cette année ont mis en place des programmes visant à passer aux énergies renouvelables, à réduire la consommation d'eau et les déchets, à accroître les efforts de recyclage et à amplifier la campagne « No Straws » de Bacardi Limited dont l'objectif est de réduire d'un milliard la quantité de pailles en plastique à usage unique au cours des deux prochaines années. Les prix récompensent des activités qui se sont déroulées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019.

« Les Prix Good Spirited de Bacardi Limited sont un véritable reflet de l'esprit de base de la société et du soutien qu'elle apporte aux efforts mondiaux en faveur de la protection de l'environnement, au niveau de ses installations et de ses communautés », a déclaré Rick Wilson, Vice-président principal de la Responsabilité d'entreprise chez Bacardi Limited. « C'est pour nous une grande fierté non seulement de faire partie d'une entreprise qui oeuvre activement pour la réalisation de son objectif d'impact net nul, mais également de constater les efforts considérables déployés par nos collègues du monde entier afin d'améliorer l'environnement pour les générations futures. »

Les initiatives Good Spirited de Bacardi Limited fournissent à la société des plans d'action immédiats et concrets pour faciliter les améliorations environnementales à long terme dans toutes les opérations, réduire les emballages à l'échelle mondiale et favoriser l'approvisionnement responsable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Il y a treize ans, Bacardi Limited a commencé à analyser son impact global sur l'environnement afin d'atteindre son objectif d'impact net zéro, ce qui signifie que la société s'est donné pour objectif de restituer à l'environnement au moins autant qu'elle lui en prend.

Les lauréats des Prix Good Spirited de Bacardi Limited sont :

Arandas/Tultitlán, Mexique, Énergie verte ? Site de production ? Lauréat : Bacardi au Mexique garantie que la consommation d'électricité dans les installations d'Arandas et de Tultitlán provient de ressources 100 % renouvelables, en particulier de parcs éoliens. Avec une fourniture d'électricité provenant de sources renouvelables, les deux installations ont éliminé leurs émissions indirectes de CO2, évitant ainsi l'émission de 2 795 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions générées par 417 voitures compactes pendant un an. Bacardi au Mexique est réputé comme étant un exemple de leadership environnemental. En 2015, l'installation d'Arandas a installé une chaudière à biomasse permettant une réduction de plus de 80 % des émissions de CO2. Aujourd'hui, en 2019, Bacardi au Mexique est fière d'annoncer que 100 % des émissions indirectes de CO2 ont été éliminées grâce à l'utilisation d'électricité renouvelable.

Hacienda PATRÓN, Mexique, Réutilisation de l'eau ? Site de production ? Mention honorable : Hacienda PATRÓN a consacré ses efforts à la réutilisation de l'eau. Initiant des pratiques plus intelligentes au niveau de quatre plateformes, à savoir la production de tequila, la production d'alcool, l'entretien des jardins et le traitement des eaux usées, l'équipe a pu réutiliser 10 108 mètres cubes d'eau au cours de l'année passée.

Tultitlán, Mexique, Éco-étiquetage ? Innovation ou activité en matière de marque ? Lauréat : L'équipe de Tultitlán a veillé à ce que 100 % des cartons produits sur son site soient recyclés dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité de ses opérations et de la réduction de son empreinte environnementale. L'installation a recyclé 463 640 kg de carton, ce qui lui a valu le label écologique Mariposa Monarca, qui identifie un produit ou une organisation conforme aux normes environnementales.

MARTINI Royale Ready-to-Serve Réduction de poids ? Innovation ou activité en matière de marque ? Mention honorable : En travaillant sur de légers changements en termes de diamètre et de profil de goulot non visibles pour le client final, l'équipe MARTINI du siège de la marque à Pessione, en Italie, a considérablement allégé le poids d'une nouvelle conception de bouteille pour le MARTINI Royale Ready-to-Serve (RTS). La réduction de poids signifie moins d'énergie nécessaire pour produire et transporter les conteneurs du fabricant vers le consommateur.

Meyrin, Suisse ? Bureau durable ? Lauréat : Sous l'impulsion de l'Équipe verte de Genève, les améliorations apportées au bureau ont défini la norme en termes d'impact positif sur l'environnement. Parmi les actions les plus visible et les plus percutantes, il convient de citer l'installation de tubes à LED, la réduction du point de consigne de la température, l'élimination des gobelets en plastique dans l'ensemble du bureau, ou encore l'instauration d'un programme de covoiturage pour les travailleurs se rendant au bureau de Genève et sur le site de Pessione en Italie.

Escazú, Costa Rica ? Bureau durable ? Mention honorable : Grâce à une campagne de recyclage bien menée, plus de 100 employés du bureau du Costa Rica ont participé à des programmes de réduction des déchets. Une équipe d'employés de défenseurs de la responsabilité sociale s'est associée au gouvernement local pour organiser des ateliers de formation sur l'impact environnemental des déchets. Ces ateliers de formation destinés aux employés ont notamment porté sur les différents types de classification des matériaux recyclables, ainsi que sur la sensibilisation aux conséquences environnementales des emballages non réutilisables. La campagne a permis de collecter des centaines de canettes d'aluminium, de Tetra Paks, et de bouteilles en plastique et en verre.

Andrea Ferrera, Pessione, Italie ? Parrains verts ? Lauréat : L'année dernière, le centre d'opérations de Pessione en Italie a réalisé ses objectifs environnementaux sous la responsabilité directe d'Andrea Ferrera, responsable de l'environnement et des installations. Andrea a joué un rôle majeur non seulement dans la surveillance étroite des performances tout au long de l'année, mais également dans la gestion de projets novateurs visant à installer de nouvelles fonctionnalités et systèmes, afin d'améliorer le fonctionnement général de l'installation.

Tultitlán, Mexique ? Parrains verts ? Mention honorable : Dans le cadre d'un engagement en faveur de la protection de l'environnement, l'équipe de projet a conçu un moyen de réduire et de réutiliser les déchets lors de la réception des matières premières et de l'expédition des produits finis. Rationalisant la stratégie visant à optimiser l'utilisation du carton dans les nouvelles opérations d'emballage, l'équipe a été en mesure de réduire les déchets à hauteur de plus de 5 000 pièces de matériau en réutilisant la même quantité pour expédier le produit.

China No Straws & Lonely Whale ? Partenariat ? Lauréat : The Future Doesn't Suck, une collaboration mondiale entre Bacardi Limited et l'organisation à but non lucratif Lonely Whale, a été introduite sur le marché chinois pour la première en septembre dernier afin de soutenir l'objectif mondial de réduction d'un milliard le nombre de pailles en plastique à usage unique d'ici 2020. En un mois, cette campagne China No Straws a enregistré près de 6,35 millions d'impressions et a permis de susciter l'engagement de grandes chaînes hôtelières et de nombreux restaurants. Cette campagne No Straws a également remporté le premier prix Année de durabilité, qui a été présenté aux Bar Awards 2018 du magazine DRiNK.

Centre d'opérations MARTINI et MAIDER ? Partenariat ? Mention honorable (ex æquo) : Le Centre d'opérations MARTINI a collaboré avec MAIDER IBC, la principale entreprise de reconditionnement de grands conteneurs, pour gérer et recycler des grands conteneurs individuels usagés. L'accord a donné des résultats favorables en termes de réduction des déchets, de recyclage, de réduction des coûts et de durabilité.

Cataño et Wildlife Habitat Council ? Partenariat ? Mention honorable (ex æquo) : En septembre 2018, Bacardi Corporation a obtenu la certification de conservation du Wildlife Habitat Council, ce qui en fait la première organisation de Porto Rico à atteindre ce statut. Un projet de sensibilisation à la conservation des chauves-souris a permis d'éduquer les employés et les visiteurs sur les chauves-souris et leur contribution à l'environnement. L'initiative a également marqué le début de la restauration en cours de la zone de forêt naturelle située à l'avant du campus par le site de Bacardi, qui abrite aujourd'hui quatre des huit refuges de chauves-souris se trouvant sur le site. Les efforts de reboisement vont renforcer la valeur de la région pour les oiseaux, les chauves-souris et d'autres espèces sauvages présentes sur le site.

Les efforts des collaborateurs de Bacardi sont étroitement liés à l'objectif environnemental de la société, qui est de rendre à l'environnement au moins autant que nous en retirons. La société s'est fixée des objectifs à l'horizon 2025 (qui seront mesurés par rapport à 2015) pour réduire de 25 % la consommation d'eau, reconstituer 50 % de l'eau incorporée dans le produit final, réduire de 50 % les émissions absolues de GES, et réduire de 20% les émissions absolues de GES pour la chaîne de valeur (les deux objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets Initiative). En outre, Bacardi s'est engagée à éliminer les déchets dans les décharges sur tous les sites de fabrication d'ici 2022, en se concentrant sur l'élimination des pailles en plastique à usage unique et réduisant les plastiques à usage unique dans l'ensemble des opérations et de la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus sur Bacardi Limited et son initiative environnementale « Good Spirited: Building a Sustainable Future » s'étendant à l'ensemble des marques de spiritueux et de vins haut de gamme de Bacardi Limited, visitez http://www.bacardilimited.com/good-spirited.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®.

Fondée il y a plus de 157 ans à Santiago de Cuba, le 4 février 1862, l'entreprise familiale Bacardi emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère plus de 20 installations de production (dont des sites de mise en bouteilles, de distillation et de fabrication dans 11 pays), et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter@BacardiLimited ou Instagram @BacardiLimited1862.

