Commémoration de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada au moyen d'un signet dédié à Michel Tremblay sur le Sentier littéraire canadien

TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le 24e signet sur le Sentier littéraire canadien est réservé au roman Le coeur découvert de Michel Tremblay. Tous sont conviés à participer au dévoilement du signet de Montréal (beau temps, mauvais temps) qui aura lieu le samedi 25 mai 2019 à 13 h, au 3600, boul. Saint-Laurent, au coin de la rue Prince-Arthur, Montréal, Québec.

Il s'agit du premier signet du Québec et le 24e sur le Sentier littéraire canadien. Michel Tremblay fera la lecture de passages et Hughena Matheson, présidente de Project Bookmark Canada, ainsi que des représentants de Leméac prononceront des allocutions. Des remerciements particuliers seront offerts au conseil d'administration de la Fédération nationale ukrainienne du Canada, à la Ville de Montréal, à la Société de développement du boulevard Saint-Laurent, à l'Agence Goodwin, à Sheila Fischman et à Talonbooks.

Michel Tremblay est un écrivain et dramaturge québécois qui, depuis longtemps, jouit d'une immense popularité à l'échelle internationale. L'initiative Project Bookmark Canada célèbre le 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité, à la suite de l'adoption du projet de loi C-150, le 14 mai 1969, avec une scène du roman de Michel Tremblay, Le coeur découvert (Leméac, 1986), qui se déroule à Montréal, Québec. Le roman a été publié en anglais sous le titre The Heart Laid Bare, une traduction de Sheila Fischman (McClelland & Stewart, 1989), et réédité par Talonbooks en 2002.

Ce signet est l'un de quatre signets qui souligneront des anniversaires canadiens majeurs dans le cadre d'un projet nommé « Commemorating Canada with Bookmarks on the CanLit Trail » (Célébrer le Canada au moyen de signets sur le Sentier littéraire canadien). Ce projet a été rendu possible en partie par le Gouvernement du Canada.

Créés par l'écrivaine Miranda Hill en 2007, les signets forment un sentier à l'échelle nationale représentant la littérature du pays. On en compte 23 aujourd'hui et ça continue! On encourage les visiteurs à explorer le Canada par la lecture, en ligne ou en personne. Point de départ de conversations, de collaborations et d'apprentissages, ces signets offrent une expérience de lecture unique et proposent une compréhension approfondie du pays et de sa population. Pour des mises à jour sur les quatre signets célébrant des anniversaires canadiens majeurs, et sur d'autres signets en cours d'élaboration, visitez @BookmarkCanada et www.projectbookmarkcanada.ca.

