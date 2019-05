Le nouveau directeur exécutif de la Légion royale canadienne prend la barre





OTTAWA, 24 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le siège social national de la Légion royale canadienne est heureux de présenter son nouveau directeur exécutif national, Steven Clark. M. Clark a officiellement entamé ses fonctions cette semaine à Ottawa.



«?La Légion vit une période excitante et je suis fier d'en faire partie?» a affirmé M. Clark. «?Bien que notre mission, qui est de servir les vétérans, nos collectivités et de promouvoir le Souvenir, demeurera toujours notre priorité, la façon dont nous atteindrons ces objectifs continuera à évoluer.?»

Avant d'être choisi pour ce poste, M. Clark était le directeur des services organisationnels au siège national de la Légion. Il s'est joint à la Légion en 2005 en tant qu'officier d'administration. Ses années de service militaire l'ont amené à servir comme réserviste dans l'Aviation royale du Canada en tant que membre du Cadre des instructeurs de cadets.

«?Je tiens à féliciter Steven pour son nouveau rôle?» a déclaré le président national, Thomas D. Irvine, CD. «?Pour avoir travaillé avec lui pendant quinze ans, je sais qu'il apporte à ce poste à la fois du leadership et une abondance de connaissances sur la Légion. Je lui souhaite la bienvenue et je me réjouis à la perspective de travailler avec lui.?»

Le directeur exécutif national est chargé de superviser les activités du personnel à Ottawa et d'orienter le travail des comités exécutifs provinciaux dans l'ensemble du pays. M. Clark aidera à établir les politiques de la Légion?; il travaillera aussi à diriger les grandes initiatives nationales telles que la Cérémonie nationale du jour du Souvenir du Canada, et la nécessité d'accroître la recherche sur la marijuana à des fins médicales.

«?Je suis ravi d'avoir l'occasion de concevoir et de faire progresser la transformation de la Légion à l'interne ainsi qu'à l'externe?», a déclaré M. Clark. «?Nous continuerons de nous adapter aux progrès technologiques et d'adopter des approches novatrices qui amélioreront l'expérience de nos membres, ainsi que l'efficacité de nos programmes et de notre travail de sensibilisation. Cela nous permettra, somme toute, de mieux répondre aux besoins des vétérans et vétéranes du Canada.?»

Clark prend la barre suivant la retraite de Brad White, le directeur exécutif national de la Légion depuis les 10 dernières années. La Légion royale canadienne remercie M. White pour plus de 20 ans de service dévoué au sein de l'organisation.

Originaire de Fredericton (N.-B.), M. Clark a quitté les forces armées en 1991 pour se joindre au secteur à but non lucratif dans la Ligue des cadets de l'Air du Canada, où il est devenu par la suite agent principal administratif.

Pour en savoir plus sur le passé de Clark, veuillez consulter le site http://www.legion.ca/fr/ce-que-nous-sommes

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus importante organisation de soutien aux vétérans et de service communautaire au Canada. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la portée nationale s'étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos presque 260?000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans nos filiales, sont de fait notre force.

