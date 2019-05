Avis aux médias : Cérémonie de clôture et rapport final de l'Enquête nationale





VANCOUVER, le 24 mai 2019 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (l'Enquête nationale) présentera officiellement son rapport final aux représentants du gouvernement fédéral lors d'une cérémonie de clôture le 3 juin 2019 au Musée canadien de l'histoire à Gatineau, au Québec.

Dans le cadre de cette cérémonie de deux heures ouvertes au public, on présentera les principales conclusions et recommandations de l'Enquête nationale et on célébrera la résilience des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. La cérémonie permettra de remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle dans le cadre du processus de consignation de la vérité et de refléter la diversité des cultures autochtones au moyen de chants, de danses, de pratiques cérémonielles et de prières. Elle inspirera toutes les Nations et tous les Canadiens à s'unir pour édifier un Canada plus sécuritaire pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

Lieu : Musée canadien de l'histoire, Grande Galerie, 100, rue Laurier, Gatineau (Québec)

La cérémonie de clôture sera également diffusée en direct :

Site Web : http://www.mmiwg-ffada.ca

Facebook : https://www.facebook.com/MMIWG/

Horaire (HAE) :

8 h 00 - 9 h 00 - La salle des médias est ouverte aux représentants des médias inscrits (preuve d'identité requise). Le rapport final et les autres documents clés seront remis aux médias pour examen sous strict embargo. Ce dernier sera levé après la remise officielle du rapport au gouvernement (autour de 10 h 00).

9 h 00 - 11 h 00 - Cérémonie de clôture

11 h 15 - 12 h 15 - Séance de questions et réponses pour les médias avec les quatre commissaires et d'autres experts, Centre des Ressources, Musée canadien de l'histoire (salle ouverte pour l'installation des caméras dès 10 h 30)

Tous les documents relatifs au rapport ainsi qu'une trousse complète à l'intention des médias seront disponibles sur le site Web de l'Enquête nationale une fois que la présentation officielle du rapport aura été effectuée.

Inscription :

Pour participer, les représentants des médias doivent s'inscrire au plus tard le 30 mai 2019 en faisant parvenir à l'adresse media@mmiwg-ffada.ca l'information suivante :

Nom et prénom

Coordonnées

Nom du média (les journalistes pigistes devront fournir une preuve d'affectation)

Type de média (imprimé, radio, télévision, en ligne, photographe/caméraman)

Note aux médias électroniques : Les organes de presse auront accès à une retransmission vidéo multi-caméras de la cérémonie de clôture offerte en anglais, en français et dans plusieurs langues autochtones. En raison des contraintes d'espace, il ne sera pas possible d'accueillir les caméras des médias individuels. Les caméras seront autorisées pendant la séance de questions et réponses à la suite de la cérémonie de clôture.

SOURCE Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 17:53 et diffusé par :