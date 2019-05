Première visite officielle au Québec de la nouvelle secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo





QUÉBEC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, sera en visite officielle au Québec du 9 au 11 juin prochain.

Au cours de son séjour, Mme Mushikiwabo s'entretiendra avec le premier ministre du Québec, monsieur François Legault. Dans le cadre d'un programme exhaustif, elle participera également à plusieurs événements en compagnie de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault. Elle ira notamment à l'Assemblée nationale du Québec et sera de l'ouverture de la 25e Conférence de Montréal.

La secrétaire générale aura l'occasion de bien sentir les priorités du Québec en matière de Francophonie, dont la Stratégie économique, l'éducation et la jeunesse, l'égalité femmes-hommes et la valorisation du français dans le numérique. Des questions très importantes, comme la modernisation de l'OIF, la transparence et la reddition de comptes, feront aussi l'objet d'échanges avec la secrétaire générale, qui a sélectionné une Québécoise, soit Catherine Cano, pour occuper le poste d'administratrice de son organisation.

Le gouvernement du Québec est membre de plein droit de l'OIF et cette première visite officielle si rapide au début du mandat de la nouvelle secrétaire générale confirme l'important rôle que joue le Québec en Francophonie.

Faits saillants :

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur deux chantiers importants : le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec et le second consiste à préparer une stratégie de conquête des marchés étrangers. Le gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l'international et posera des gestes concrets dans ce sens.

