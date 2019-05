Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu





GATINEAU, QC, le 24 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a émis la déclaration suivante au sujet des négociations collectives entre la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA) et l'International Longshore and Warehouse Union - Canada (ILWU) :

« Jusqu'à présent, la BCMEA et l'ILWU n'ont pas été en mesure d'en arriver à un arrangement et, hier, le syndicat a donné un préavis indiquant son intention de faire la grève le 27 mai 2019, aux alentours de 7 h (heure du Pacifique). Je suis heureuse de voir que les deux parties tentent toujours de négocier et j'ai communiqué avec elles deux pour les inviter à poursuivre ces négociations afin de conclure une entente, sans avoir à déclencher une grève. Le gouvernement du Canada encourage le processus de négociations collectives et y croit.

L'équipe du Service fédéral de médiation et de conciliation aide les deux parties. Nous continuerons à offrir notre soutien pendant les négociations.

Nous suivons la situation de près. »

