Des communautés rurales du Centre de l'Ontario profiteront de services Internet plus rapides





Les résidents obtiendront un accès à Internet ou profiteront de services plus rapides grâce à l'investissement du gouvernement du Canada

OTTAWA, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiens comprennent l'importance de développer les collectivités. De la Voie maritime du Saint-Laurent au réseau ferroviaire national, en passant par la Transcanadienne, les Canadiens ont toujours investi dans de meilleurs moyens de demeurer en contact les uns avec les autres. De tels investissements doivent maintenant être réalisés en tenant compte d'un monde de plus en plus numérique.

C'est dans cet esprit que la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé aujourd'hui un investissement de 5,2 millions de dollars dans le déploiement ou l'amélioration de services Internet haute vitesse à Udora ainsi que dans la Première Nation chippewa de l'île Georgina, dans la municipalité régionale de York.

Cet investissement aidera les membres de la Première Nation chippewa de l'île Georgina et les résidents d'Udora à rester en contact avec leurs proches, à faire des affaires en ligne, à suivre des programmes d'éducation à distance et à profiter des occasions de l'ère numérique.

Le programme Brancher pour innover investit dans le développement de l'infrastructure numérique essentielle aux réseaux Internet haute vitesse. Ces réseaux sont de véritables autoroutes numériques qui assurent le flux des données dans nos collectivités. Ils sont cruciaux pour le bon fonctionnement des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques et des entreprises dans un monde numérique.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux nombreuses mesures adoptées par le gouvernement du Canada en vue d'améliorer l'accès à Internet pour les Canadiens. Dans le budget de 2019, le gouvernement a pris le nouvel engagement ambitieux de faire en sorte que tous les foyers et les entreprises au pays aient accès à Internet haute vitesse. En collaboration avec les provinces, les territoires et l'industrie, le gouvernement élabore un plan qui pourrait se traduire en de nouveaux investissements de 5 à 6 milliards de dollars pour atteindre cet objectif.

Citations

« L'accès à Internet haute vitesse est la clé de la prospérité des collectivités rurales du Canada. Ce projet permettra aux résidents de deux communautés de la municipalité régionale de York de demeurer en contact avec leurs amis et leur famille et de communiquer avec des entreprises. Ils auront également un meilleur accès aux services et aux outils offerts en ligne. En leur offrant une meilleure connexion à large bande, nous augmenterons les possibilités de croissance économique et de diversification, ainsi que le niveau de vie dans les petites communautés rurales. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« Au nom du conseil de la région de York, j'offre mes remerciements les plus sincères au gouvernement fédéral d'avoir effectué cet investissement important. Notre région est le deuxième centre en matière de technologies de l'information et des communications au Canada, mais certains de nos vastes secteurs ruraux demeurent mal desservis par les services à large bande. L'une de nos priorités depuis de nombreuses années est d'améliorer et d'accroître la connectivité à Internet. En continuant à revendiquer des améliorations aux services à large bande, nous étayons l'engagement de la région à soutenir l'innovation et le développement économique dans le secteur agricole et les collectivités rurales. »

- Le président et directeur général de la municipalité régionale de York, Wayne Emmerson

« Nous sommes heureux de participer à ce projet qui rehaussera grandement la capacité des entreprises de notre Première Nation d'accéder à Internet haute vitesse et d'améliorer les services qu'elles offrent au quotidien. Notre clinique ainsi que l'école Waabgon seront mieux en mesure d'appuyer les membres de notre communauté au cours des longs mois d'hiver, où l'accès à notre Première Nation est limité. Notre économie en sera la grande gagnante, car nous pourrons communiquer plus rapidement et mener nos activités commerciales en temps opportun. Je tiens à remercier les membres de mon personnel ainsi que Beverly Warren, qui travaille en étroite collaboration avec nos partenaires pour réaliser ce projet. Je remercie également le gouvernement fédéral d'avoir octroyé du financement par l'entremise du programme Brancher pour innover. Chi miigwetch. »

- La chef de la Première Nation chippewa de l'île Georgina, Donna Big Canoe

Les faits en bref

Jusqu'à présent, au titre du programme Brancher pour innover, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement qui vise à améliorer la connectivité Internet dans plus de 900 collectivités rurales ou éloignées, soit plus du triple que ce qui avait été prévu initialement. Au nombre de ces collectivités, on compte 190 communautés autochtones.

a annoncé l'octroi d'un financement qui vise à améliorer la connectivité Internet dans plus de 900 collectivités rurales ou éloignées, soit plus du triple que ce qui avait été prévu initialement. Au nombre de ces collectivités, on compte 190 communautés autochtones. Le budget de 2019 prévoit jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 13 ans, à compter de l'exercice 2019-2020, afin d'établir un nouveau programme national pour Internet haute vitesse, c'est-à-dire un fonds pour la large bande universelle.

Dans le cadre de cet engagement, le gouvernement fera de nouveaux investissements dans le programme Brancher pour innover et cherchera à garantir une nouvelle capacité de pointe à faible latence à l'aide de satellites en orbite basse. Ces satellites permettront d'offrir un accès à Internet haute vitesse fiable aux régions les plus difficiles à atteindre au Canada .

. Le programme Brancher pour innover s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une initiative pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

Suivez Infrastructure Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @INFC_fra; Facebook : InfrastructureCanadaFRA; et Instagram : @infragram_can.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 15:45 et diffusé par :