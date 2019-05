Avis aux médias - Les ministres Joly et Lametti prennent part au Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles





L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, participent à ce symposium qui s'inscrit parmi les activités entourant la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada

OTTAWA, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles aura lieu les 27 et 28 mai 2019 au Centre national des Arts, à Ottawa. Il s'agit du plus grand rassemblement d'intervenants du milieu des langues officielles au pays.

Plusieurs panellistes de renom y participeront, parmi lesquels Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet; Graham Fraser, ancien commissaire aux langues officielles; Mark Power, avocat d'Ottawa spécialisé en droits linguistiques; Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne; Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de TV5-Québec-Canada; et Sylvia Martin-Laforge, directrice générale, Quebec Community Groups Network.

Tous les participants seront amenés à se pencher sur les défis et les progrès réalisés jusqu'ici, de même qu'à réfléchir aux échanges et aux enjeux identifiés lors des forums et tables rondes des dernières semaines en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles.

Les grands thèmes abordés lors du Symposium incluront l'historique et le bilan de la Loi sur les langues officielles; une présentation sur l'examen de la Loi en vue de sa modernisation; la mobilisation, le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire; les institutions fédérales incarnant les langues officielles; la promotion de la culture et du bilinguisme; les langues officielles et le Canada à l'ère numérique; ainsi que les langues officielles et la place du Canada dans le monde.

La ministre Joly invite les Canadiens et les Canadiennes à voir les moments forts du Symposium sur les médias sociaux et en direct sur Facebook.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les médias sont invités à se présenter aux activités suivantes :

JOUR 1 - 27 MAI 2019

ACTIVITÉ NO 1 : Mot de bienvenue de la ministre Joly et présentation de Daniel Lessard, journaliste politique québécois et auteur

HEURE :

9 h

LIEU :

Centre national des Arts

Salle Canada

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

JOUR 2 - 28 MAI 2019

ACTIVITÉ NO 1 : Annonce de partenariat avec CBC/Radio-Canada pour Le Mauril, un programme culturel canadien pour l'apprentissage du français et de l'anglais langue seconde

HEURE :

12 h 30

LIEU :

Centre national des Arts

Salle Canada

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

ACTIVITÉ NO 2 : Discours de fermeture du ministre Lametti

HEURE :

15 h 30

LIEU :

Centre national des Arts

Salle Canada

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

