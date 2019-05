Le gouvernement du Canada appuie les arts, la culture et les célébrations communautaires à Regina





L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, annonce l'octroi d'un financement fédéral à 15 festivals, performances artistiques et célébrations communautaires à Regina

REGINA, le 24 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, a annoncé aujourd'hui des investissements s'élevant à 862 675 dollars afin de soutenir des festivals, des performances artistiques et des célébrations communautaires à Regina. Le ministre Goodale a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce financement sera versé à 15 organismes qui présentent des activités et spectacles dans le secteur des arts, de la culture et du patrimoine - y compris le Cathedral Village Arts Festival, le Regina Folk Festival - ainsi que des activités dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones et la fête du Canada. Il offrira des occasions de mettre en valeur les artistes canadiens tout en célébrant l'histoire, les traditions, la diversité culturelle du Canada et l'engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour plus de précisions, voir le document d'information ci-joint.

Les sommes accordées proviennent du programme Le Canada en fête; du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; et du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

En reconnaissance du rôle important que jouent ces programmes dans la mise en valeur des artistes canadiens, la croissance de l'économie créative et le soutien aux célébrations communautaires, le gouvernement du Canada leur a alloué 40 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, dans le cadre du budget de 2019. Ce nouveau financement fournira un soutien accru aux clients actuels et permettra à davantage d'organismes d'avoir accès à une aide financière du gouvernement fédéral. Ainsi, un plus grand nombre de Canadiens pourront voir, écouter et apprécier le talent des artistes d'ici, puisque ce financement permettra de présenter des festivals et saisons de spectacles professionnels dans encore plus de communautés, tout en multipliant les occasions de célébrer nos origines diverses et de réaffirmer l'engagement de notre gouvernement envers la réconciliation avec les peuples autochtones.

Citations

« Notre gouvernement sait que les festivals, les performances artistiques et les célébrations communautaires sont essentiels au succès du secteur créatif canadien. Ils contribuent au perfectionnement et à la mise en valeur de l'extraordinaire talent des artistes canadiens; appuient nos efforts visant à favoriser la diversité, l'inclusion et la réconciliation avec les peuples autochtones; et soutiennent la croissance de notre économie créative dans les communautés de toutes les régions du pays. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis très heureux que notre gouvernement continue de soutenir la scène artistique et culturelle de Regina. Les sommes investies par le Canada dans les artistes, les spectacles, les festivals et les célébrations communautaires permettent à nos communautés de se rassembler, cet été et tout au long de l'année. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux porteurs de culture de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Canada en fête vise à financer des activités communautaires pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin), et la fête du Canada (1er juillet).

Document d'information

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Bénéficiaire Projet Ville Montant Cathedral Area Community Association Cathedral Village Arts Festival Regina 28 900 $ Regina Jazz Society Corp. Jazzfest Regina 2019 Regina 8 100 $



TOTAL 37 000 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Bénéficiaire Projet Ville Montant Conseil culturel fransaskois incorporé Saisons artistiques 2019-2020 et 2020-2021 Regina 125 000 $ Creative City Centre Inc. Regina Word Up 2019 et 2020 Regina 8 000 $ New Dance Horizons Inc. Saisons 2019-2020 et 2020-2021 Regina 160 000 $ Organization Of Saskatchewan Arts Councils Performing Arts Seasons and Showcase Events 2019-2020 et 2020-2021 Regina 100 000 $ Regina Folk Festival Inc. Regina Folk Festival, Regina Folk Festival Concert Series, Regina Folk Festival Workshop Series et Winterruption de 2019, 2020 et 2021 Regina 320 000 $ Regina International Open Theatre Society Inc. Regina International Fringe Theatre Festival de 2019 Regina 16 500 $ Regina Public Library Board (Dunlop Art Gallery) In Situ - Dunlop Art Gallery's Performance Program (2019-2020 et 2020-2021) Regina 30 000 $ Regina Symphony Orchestra Inc. RSO Forward Currents Festival Regina 10 000 $



TOTAL 769 500 $

Le Canada en fête

Bénéficiaire Projet Ville Montant Aboriginal City Employees Journée nationale des peuples autochtones Regina 15 000 $ Balgonie Elks #572 Célébrations de la fête du Canada Regina 2 000 $ Circle Project Association Inc. 22e célébration communautaire de la Journée nationale des peuples autochtones Regina 12 175 $ Regina Canada Day Committee Regina Canada Day Regina 25 000 $ Saskatchewan Writers' Guild Inc. Cultural Voices Regina 2 000 $



TOTAL 56 175 $

GRAND TOTAL: $862,675

