Des élèves autochtones d'Edmonton profiteront d'un environnement d'apprentissage nouveau et amélioré





EDMONTON, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures éducatives et culturelles sont essentiels à la création d'un brillant avenir pour les enfants du Canada et à la préservation de notre patrimoine diversifié, y compris l'histoire et les expériences des peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, était accompagné de Laura Thibert, présidente du conseil d'administration de l'arrondissement scolaire catholique d'Edmonton, pour annoncer l'octroi d'un financement fédéral pour le remplacement de l'école primaire et secondaire Ben Calf Robe à Edmonton.

L'école Ben Calf Robe dessert la population autochtone urbaine croissante d'Edmonton grâce à des initiatives telles que le programme de langue et de culture cries Nehiyaw Pimatisiwin.

Le projet comprend la construction d'une nouvelle installation améliorée dotée d'espaces d'apprentissage plus sains et entièrement accessibles, y compris de plus grandes fenêtres et une meilleure ventilation. Dans le cadre du projet, on créera aussi un nouvel espace culturel pour les cérémonies et les activités autochtones.

Grâce à ces travaux, l'école disposera de plus d'espace afin de répondre à la demande croissante d'inscriptions et pourra continuer d'offrir une éducation significative et des services essentiels aux élèves dans un environnement d'apprentissage sain et sécuritaire.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 6 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de l'Alberta verse 18,1 millions de dollars. L'arrondissement scolaire catholique d'Edmonton fournit 2 millions de dollars dans le cadre de ce partenariat.

Citations

« Le remplacement de l'école Ben Calf Robe est un projet crucial qui reflète notre engagement à promouvoir la réconciliation et à renouveler les relations avec les peuples autochtones, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Cette nouvelle école améliorée permettra à un plus grand nombre d'élèves autochtones d'Edmonton de bénéficier d'un enseignement de haute qualité dans un milieu d'apprentissage moderne, inclusif et sain. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui favorisent l'éducation et la préservation de la culture, et qui contribuent à la croissance économique et au développement communautaire. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'appuyer les élèves de l'école Ben Calf Robe en finançant une toute nouvelle école. Le financement de cet important projet d'immobilisation ici à Edmonton améliorera l'apprentissage des élèves grâce à d'importants programmes d'enseignement de la langue crie, de musique et de danse culturellement appropriées et d'enseignement dirigé par des aînés. La nouvelle école Ben Calf Robe s'inscrit dans le cadre de l'engagement que nous avons pris de construire de nouvelles écoles nécessaires dans les collectivités de la province. »

L'honorable Adrianna LaGrange, ministre de l'Éducation, gouvernement de l'Alberta

« Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de leur appui. Notre arrondissement scolaire se réjouit également à l'idée de travailler en étroite collaboration avec le conseil des aînés et la communauté afin de créer un espace culturel honorant la culture autochtone pour les élèves et les familles, ainsi que de concevoir une cuisine moderne et une salle de repas afin que l'école puisse davantage mettre l'accent sur la nutrition. »

Laura Thibert, présidente du conseil d'administration, arrondissement scolaire catholique d'Edmonton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

