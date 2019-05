Des contrats pour des services d'interprétation parlementaire et d'interprétation de conférences sont attribués grâce à la collaboration avec les experts de l'industrie





GATINEAU, QC, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir les langues officielles et à faire respecter l'esprit de la Loi sur les langues officielles en appuyant la dualité linguistique au sein du gouvernement du Canada et dans la prestation des services aux Canadiens et aux Canadiennes.

Aujourd'hui, Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé l'attribution d'une série de contrats pour des services d'interprétation parlementaire et d'interprétation de conférences.

Les contrats sont le fruit de vastes consultations menées par le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada, notamment auprès du secteur des services d'interprétation de conférences, en vue d'établir un processus contractuel fondé sur le principe de correspondance optimale qui privilégie les connaissances spécialisées et la qualité du service des interprètes. Ces contrats permettront de maintenir la vitalité économique du secteur canadien des services d'interprétation, ainsi que de communiquer aux Canadiens et aux Canadiennes l'information dont ils ont besoin dans la langue officielle de leur choix.

Citations

« Notre gouvernement est fier de réitérer son engagement de promouvoir les langues officielles et d'assurer des services d'interprétation de qualité. Ces contrats, qui sont le fruit d'une vaste consultation, témoignent d'une étroite collaboration avec l'industrie des services d'interprétation. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Cette nouvelle approche reconnaît la merveilleuse dualité linguistique du Canada à sa juste valeur, car elle permettra d'avoir accès aux travaux des institutions fédérales dans un anglais et un français d'une qualité égale. Nous félicitons le gouvernement et le Bureau de la traduction de cette réalisation. »

Linda Ballantyne

Présidente de la section canadienne de l'Association internationale des interprètes de conférence

Les faits en bref



À l'automne 2017, le Bureau de la traduction a mis sur pied le Comité consultatif sur l'interprétation des conférences et un groupe de travail spécial sur l'approvisionnement représentant le milieu des interprètes pigistes. À la suite de plusieurs consultations, le groupe de travail a rédigé les contrats et a élaboré l'approche de la correspondance optimale, pour s'assurer que le nouveau processus répondrait aux besoins du gouvernement tout en tenant compte des compétences et du domaine de spécialité des interprètes.

Le Bureau de la traduction est un centre d'excellence de calibre mondial en matière de services linguistiques. Il donne la priorité au bien-être des fournisseurs de services linguistiques en innovant dans le domaine de la prestation des services linguistiques et en adoptant des pratiques et des technologies de pointe.

Le Bureau de la traduction offre au Parlement, aux tribunaux, aux ministères et organismes fédéraux, des produits et des services de traduction, d'interprétation et de terminologie dans les deux langues officielles et dans plus d'une centaine de langues autochtones et étrangères.

Selon les nouveaux contrats, chaque fournisseur de services d'interprétation est assuré d'obtenir un montant minimum de 1 000 $ pouvant s'élever à au plus 100 000 $ pour la durée du contrat, valide de la date de l'attribution au 30 juin 2020.

Tous les interprètes qualifiés sont accrédités par le Bureau de la traduction.

Les interprètes professionnels accrédités du secteur privé appuieront le Bureau de la traduction en offrant des services linguistiques de qualité au Parlement, aux tribunaux, aux ministères et aux organismes.

