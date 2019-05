Le secrétaire parlementaire Richard Hébert a rencontré des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise à Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Gaspé





Il a expliqué comment le gouvernement fédéral aide les propriétaires de petite entreprise à se lancer en affaires, à faire croître leur entreprise et à accéder à de nouveaux marchés

GASPÉ, QC, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les petites entreprises comptent pour 98 % de toutes les entreprises canadiennes. Elles emploient huit millions de Canadiens qui travaillent très fort, d'un océan à l'autre. Ces petites entreprises forment l'assise de notre économie et sont cruciales pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, et député de la circonscription de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, s'est rendu à Percé, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé et à Gaspé pour rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise.

Le 23 mai, M. Hébert s'est joint à la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, qui était à la Vieille Usine de L'Anse-à-Beaufils pour parler de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et de son incidence sur les petites entreprises locales. Après cette rencontre, M. Hébert et la ministre Lebouthillier ont visité de petites entreprises locales et rencontré des propriétaires pour discuter de ce que fait le gouvernement pour les aider à démarrer leurs activités, à faire prendre de l'expansion à leur entreprise et à accéder à de nouveaux marchés.

M. Hébert a souligné plusieurs initiatives mises de l'avant par le gouvernement pour faciliter les activités commerciales des propriétaires de petite entreprise. Le gouvernement a entre autres :

réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises -- ce taux est maintenant l'un des plus bas au monde;

obtenu des entreprises de cartes de crédit qu'elles réduisent les frais qu'elles imposent aux entreprises lors de l'utilisation de cartes de crédit par leurs clients;

donné aux entreprises accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients par le truchement des accords commerciaux conclus, comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA;

et l'Union européenne (AECG), l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA; instauré l'Incitatif à l'investissement accéléré qui permet aux entreprises de toute taille dans tous les secteurs de l'économie de déduire une portion plus importante des coûts des biens nouvellement acquis dans l'année au cours de laquelle l'investissement a été fait;

pris un engagement à l'égard de l'accès universel à Internet haute vitesse dans l'ensemble du Canada ;

; investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

éliminé plus de 450 règles fédérales qui constituaient un fardeau administratif pour les entreprises.

« Notre gouvernement est du côté de la petite entreprise. Nous travaillons très fort pour réduire les formalités administratives et faciliter les démarches des propriétaires de petites entreprises canadiennes qui veulent se lancer en affaires, faire prendre de l'expansion à leur entreprise et accéder à de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises de toutes les communautés du pays connaissent du succès, notre économie s'en porte mieux et des emplois pour la classe moyenne sont créés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Les petites entreprises sont les piliers de notre économie et sont au coeur des collectivités de tout le Québec. Que ce soit en abaissant le taux d'imposition des petites entreprises ou en éliminant les obstacles qui freinent depuis trop longtemps les activités commerciales, notre gouvernement est à pied d'oeuvre pour soutenir la croissance des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, et député de la circonscription de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert

« En créant des emplois, en innovant et en étant des chefs de file dans leurs domaines respectifs, les petites et moyennes entreprises de la péninsule de Gaspé participent concrètement au développement de notre région. Notre gouvernement est fier de les aider à être encore plus concurrentielles et à se démarquer. »

- La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier

