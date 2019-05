L'investissement du gouvernement du Canada stimule l'innovation et les PME au Yukon





Investissements faits par le gouvernement fédéral pour favoriser l'innovation et les PME dans le Nord

WHITEHORSE, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) est essentiel pour une économie forte et durable dans le Nord. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 2,2 millions de dollars dans sept projets de développement économique au Yukon.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

Les fonds seront versés au Centre d'innovation en climat froid du Collège du Yukon, à cinq petites et moyennes entreprises du Yukon et à la Yukonstruct Makerspace Society. Ce financement permettra d'accroître le soutien aux entrepreneurs, au développement de nouveaux produits et aux PME.

Ces projets devraient créer neuf nouveaux emplois au Yukon. Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral appuie la croissance des PME et le développement économique durable et à long terme dans le Nord.

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent l'innovation et les PME dans la croissance économique. Le développement de nouveaux produits et de nouvelles entreprises au Yukon est essentiel au bien-être économique du Nord et à la capacité du Canada de demeurer concurrentiel dans une économie mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui appuie la création d'emplois de qualité pour les Canadiens de la classe moyenne et le développement économique à long terme dans le Nord. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Le Yukon a fait ses preuves en lançant des produits nouveaux et novateurs sur le marché mondial. En misant sur ce succès et en mettant en place davantage de mesures de soutien afin que les petites entreprises puissent développer de nouveaux produits, nous contribuons à créer une économie plus forte et plus diversifiée ainsi que de nouveaux emplois pour le territoire. Le gouvernement du Canada favorise le développement économique dans le Nord en investissant dans ses idées, ses gens et ses produits. »

Larry Bagnell

Député, Yukon

« Ces investissements stratégiques appuient l'engagement pris par le gouvernement du Yukon à faire progresser et à diversifier notre économie. En nous associant au gouvernement du Canada pour appuyer la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat dans le Nord, nous renforçons l'économie du savoir du Yukon et soutenons la croissance et l'expansion des petites entreprises. »

Ranj Pillai

Ministre du Développement économique, gouvernement du Yukon

« Le Collège du Yukon est reconnaissant envers CanNor et le gouvernement du Yukon pour leurs généreuses contributions au Centre d'innovation en climat froid (CCI). Grâce à ce financement, CCI demeure une ressource fondamentale pour les innovateurs du Yukon qui cherchent à transformer leurs idées en succès commerciaux. Nous applaudissons également les investissements dans ces cinq petites entreprises du Yukon. Chacune d'entre elles a fait des progrès impressionnants au cours de la dernière année, et ce financement soutient le développement de produits et la croissance stratégique de ces entrepreneurs remarquables. »

Shelagh Rowles

Directrice exécutive, Collectivités, innovation et développement, Collège du Yukon

