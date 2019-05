Gala Alpha 2019 : Export Montréal Ouest félicite les lauréats





SAINT-LAURENT, QC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Export Montréal Ouest (ExMO) félicite les lauréats du 35e Gala Alpha de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal (CCSL-MR), qui se déroulait le jeudi 23 mai devant plus de 300 représentants du monde des affaires. ExMO tient à féliciter particulièrement Lovepac, VieLux Design, VOTI Detection et WATERAX, qui ont remporté les prix MercadOr-ExMO.

ExMO a créé le prix MercadOr-ExMO afin de souligner l'importance des exportations pour l'économie québécoise. «?L'ouverture de nouveaux marchés est un élément vital pour le développement des entreprises et la richesse économique. Notre but est donc de reconnaître les efforts et les succès à l'international des entreprises d'ici?», a précisé Lydia Cappelli, commissaire à l'exportation d'ExMO.

Au fil des années, ce prix a vu croître sa notoriété jusqu'à devenir un incontournable de la scène internationale. Le prix se décline en cinq catégories : «?Leader à l'exportation?», «?Diversification des marchés?», «?Exportateur innovant?», «?Implantation à l'étranger?» et «?Service à valeur ajoutée?».

Lauréate des catégories «?Leader à l'exportation?» et «?Diversification des marchés?», l'entreprise WATERAX est un fabricant des pompes portatives utilisées dans la lutte contre les incendies.

Lauréate de la catégorie «?Exportateur innovant?», l'entreprise VOTI Detection se spécialise dans la protection des personnes et du matériel contre les menaces à la sécurité.

Lauréate de la catégorie «?Implantation à l'étranger?», l'entreprise Lovepac propose des emballages de protection fabriqués sur mesure.

Lauréate de la catégorie «?Service à valeur ajoutée?», l'entreprise VieLux Design offre des solutions en matière d'éclairage.

ExMO est un organisme régional qui fait la promotion des exportations (ORPEX). Ce service de première ligne aide les entreprises qui souhaitent pénétrer de nouveaux marchés à l'international, tout en réduisant les risques.

