GÎMXPORT continuera d'appuyer les entreprises gaspésiennes et madeliniennes aspirant à se positionner sur l'échiquier international

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 600 000 $ pour soutenir l'organisme de promotion des exportations

CHANDLER, QC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Acteur clé de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour la promotion des exportations, GÎMXPORT, l'un des organismes régionaux de promotion des exportations, aussi désignés ORPEX, pourra continuer d'accompagner les entreprises dans leurs démarches grâce au soutien du gouvernement du Canada. Les services offerts par cet organisme visent plus particulièrement les PME qui aspirent à développer ou à diversifier leurs activités et leurs marchés d'exportation.

L'organisme pourra ainsi compter sur une contribution non remboursable de 612 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour le soutien de ses activités durant les trois prochaines années. Cette annonce a été faite par la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier.

Les ORPEX aident notamment les entreprises à :

obtenir de l'information de base sur l'exportation;

organiser leurs actions pour pénétrer les marchés extérieurs;

recevoir un diagnostic sur leur capacité à exporter;

connaître les possibilités de financement pour leurs projets d'exportation;

acquérir une formation spécialisée;

élaborer un plan d'affaires international.

Les fonds permettront à GÎMXPORT de consolider et d'accroître la portée de ses interventions en matière de développement des affaires et des marchés extérieurs, contribuant ainsi à la croissance et au rayonnement des entreprises qui bénéficient de ses services.

Citations

« Les ORPEX sont des ressources essentielles pour les entreprises exportatrices et pour celles qui ont le potentiel d'exporter. Leurs réalisations contribuent directement aux grandes priorités du gouvernement du Canada en ce qui a trait au commerce international. Je tiens tout particulièrement à féliciter GÎMXPORT pour le travail colossal qu'il accomplit pour accroître la capacité des entreprises gaspésiennes et madeliniennes à développer leurs marchés. Au fil du temps, cet organisme est devenu un important levier de développement économique et social par son rôle structurant et inestimable. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« DEC est fier de financer les ORPEX depuis leur création en 1990. Ces organismes uniques au Québec contribuent non seulement à l'atteinte des cibles de DEC pour la commercialisation et le positionnement des entreprises à l'échelle mondiale, mais aussi à l'atteinte de l'ambitieux objectif que s'est fixé le gouvernement du Canada d'augmenter de 30 % les exportations canadiennes d'ici 2025. En mettant l'accent sur l'importance de l'innovation, ce financement renouvelé donnera aux entreprises québécoises des outils pour se positionner avantageusement au sein d'un écosystème global hautement concurrentiel. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes extrêmement heureux de cet appui financier et de la confiance qui nous est accordée par DEC. Cette nouvelle entente de financement permettra à notre organisme de continuer, comme il le fait depuis plus de 25 ans, à aider les entreprises à diversifier leurs débouchés et à conquérir de nouveaux marchés. Nous voulons être au premier plan des initiatives visant à accroître la compétitivité et la notoriété des entreprises de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à l'extérieur de la région. »

Gino Cyr, directeur général de GÎMXPORT

Faits en bref

Les ORPEX ont notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification des marchés extérieurs.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

