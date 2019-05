Plan de développement de la production en serre au Québec





LONGUEUIL, QC, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le plan de développement des Producteurs en serre du Québec s'inscrit parfaitement dans la volonté du premier Ministre M. François Legault de doubler les superficies en production serricole au Québec en utilisant l'électricité provenant de nos rivières pour produire des aliments sains, douze mois par année.

Dans un climat nordique, la production en serre est le seul mode de production permettant d'offrir des produits frais à l'année aux consommateurs. Grâce à cette technologie et à l'engagement de l'ensemble des producteurs serricoles, le Gouvernement du Québec peut soutenir le développement d'une offre de fruits et légumes frais à l'année pour la population québécoise produits dans le plus grand respect de l'environnement.

Pour y parvenir, Les Producteurs en serre demandent l'allocation d'un bloc d'électricité de 1 Térawatt heure provenant des surplus d'Hydro-Québec. L'hydroélectricité est la ressource idéale pour fournir aux plantes une énergie sans émission de GES nécessaire à la photosynthèse et au chauffage. Cette énergie serait ainsi transformée en fruits et légumes frais d'une valeur additionnelle de 200 millions de dollars annuellement, générant des retombées économiques de plus de 370 millions, des revenus fiscaux de près de 100 M$ et créant plus de 1000 emplois en région.

Selon M André Mousseau, président des Producteurs en serre du Québec, ça c'est un vrai projet de société que de permettre aux producteurs d'ici de créer de la richesse, d'offrir aux consommateurs québécois des produits de qualité et répondant à leurs attentes en matière de saine alimentation et tout ça en utilisant une ressource renouvelable abondante.

Mentionnons également que le Plan de développement prévoit des investissements de 200 M$ pour la construction de 50 hectares de serres modernes situées en région et des investissements en recherche et développement qui permettront d'utiliser judicieusement les surplus d'électricité disponible sans toutefois créer de pression additionnelle en période de pointe sur la demande d'électricité.

