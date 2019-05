Franklin Templeton annonce une réduction de frais et du niveau de risque pour certains de ses fonds au Canada





TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui une réduction de frais pour les séries PA, PF et O du Fonds de marchés émergents Templeton et de la Catégorie de société de marchés émergents Templeton ainsi qu'une réduction du niveau de risque de ces fonds. Le niveau de risque de 15 autres mandats de Franklin Templeton sera également réduit.

« Les Canadiens qui cherchent à profiter du potentiel de croissance des économies des marchés émergents et à accroître la diversification de leur portefeuille pourront tirer parti du Fonds de marchés émergents Templeton, dont l'objectif est de repérer des occasions de placement dans plus de 40 pays au moyen de recherches menées sur le terrain et dont les frais de certaines séries ont été réduits », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de Franklin Templeton Canada.

Pour le Fonds de marchés émergents Templeton et la Catégorie de société de marchés émergents Templeton, les frais d'administration des séries PA et PF seront réduits le 1er juin 2019, et les frais de gestion de la série O seront réduit le 1er juillet 2019, comme l'indique le tableau ci-dessous.



FRAIS ACTUEL NOUVEAU FRAIS Série Frais de gestion Frais d'administration Total Frais de gestion Frais d'administration Total PA 2,00 0,35 2,35 2,00 0,15 2,15 PF 1,00 0,35 1,35 1,00 0,15 1,15 O* O** O*** 1,35 1,20 1,15 - - - 1,35 1,20 1,15 1,15 1,10 1,05 - - - 1,15 1,10 1,05 * Actifs investissables de 200 000 $ CA à 2,5 M$ CA ** Actifs investissables de 2,5 M$ CA à 5 M$ CA *** Actifs investissables supérieurs à 5 M$ CA

Le Fonds de marchés émergents Templeton est géré par Chetan Sehgal, gestionnaire principal de portefeuille et directeur de la gestion de portefeuille pour les actions des marchés émergents Franklin Templeton. Celui-ci possède 24 ans d'expérience au sein de la société. Pour l'aider, il peut compter sur un réseau mondial de plus de 80 professionnels en placement dans 16 pays, qui cumulent plus de 30 ans d'expérience des placements sur les marchés émergents.

Réduction du niveau de risque de certains fonds

Les détails de ces réductions des niveaux de risque figurant dans le tableau ci-après se refléteront dans le renouvellement annuel du prospectus des fonds, qui devrait être déposé le 28 mai 2019 ou vers cette date. Ces réductions ne découlent pas de changements qui auraient été apportés aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de portefeuille des fonds.

Nom du fonds Niveau de risque

actuel Nouveau niveau de

risque Fonds canadien Franklin ActiveQuant Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant Moyen Faible à moyen Fonds américaine Franklin ActiveQuant Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant Moyen Faible à moyen Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett Faible à moyen Faible Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett Moyen Faible à moyen Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett Moyen Faible à moyen Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett Moyen à élevé Moyen Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett Faible à moyen Faible Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett Catégorie de société de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett Moyen à élevé Moyen Fonds américain d'actions Franklin Mutual Catégorie de société américaine d'actions Franklin Mutual Moyen Faible à moyen Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel Faible à moyen Faible Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotentiel Moyen Faible à moyen Fonds de revenu stratégique Franklin Faible à moyen Faible Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT Faible à moyen Faible Fonds de croissance asiatique Templeton Catégorie de société de croissance asiatique Templeton Moyen à élevé Moyen Fonds de marchés émergents Templeton Catégorie de société de marchés émergents Templeton Moyen à élevé Moyen Fonds mondial de petites sociétés Templeton Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton Moyen à élevé Moyen

Méthode de classification du risque

La méthode utilisée pour établir le niveau de risque de chaque fonds est fondée sur la méthode de classification du risque des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Un sommaire de cette méthode de même que les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds commun de placement se trouvent dans le prospectus des fonds, qui sera rendu disponible le 28 mai 2019 ou vers cette date. Il est également possible d'obtenir cette méthode en communiquant avec l'équipe du Service à la clientèle de Franklin Templeton au 1 800 897-7281 ou en envoyant un courriel à l'adresse service@franklintempleton.ca. Conformément à la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les ACVM, Franklin Templeton évalue les niveaux de risque au moins une fois par année, de même que lorsqu'un fonds fait l'objet d'un changement important.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 30 avril 2019, son actif géré s'élevait à plus de 720 G$ US (plus de 965 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

