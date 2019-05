Le plan du gouvernement du Canada fonctionne : Les Canadiens ont créé plus d'un million d'emplois





JOLIETTE, QC, le 24 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent une chance réelle et juste de réussir. C'est pourquoi, depuis 2015, le gouvernement du Canada a apporté des changements et fait des investissements qui appuient les Canadiens de la classe moyenne, tout en aidant à créer des emplois.

Leministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, était à Joliette aujourd'hui pour souligner l'incidence que la réduction des impôts de la classe moyenne, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) et la réduction du taux de cotisation à l'assurance-emploi ont eue sur les Canadiens. Le ministre a expliqué comment, en plus d'une économie forte, ces changements et ces investissements ont contribué à la création par les Canadiens de plus de 1 million d'emplois depuis novembre 2015, dont plus de 246 000 dans la province du Québec.

En décembre 2015, le gouvernement a instauré une réduction d'impôt pour les Canadiens de la classe moyenne en demandant aux plus riches (1 % de la population) de payer un peu plus. Un nouveau taux d'imposition de 33 % a été instauré pour les particuliers qui gagnent plus de 200 000 $ par année en revenu imposable.

En juillet 2016, le gouvernement a lancé l'Allocation canadienne pour enfants, une prestation pour enfants plus simple et non imposable qui procure plus d'argent à neuf familles sur dix. L'été dernier, le gouvernement a commencé à indexer l'ACE afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie deux ans plus tôt que prévu, et il a récemment annoncé que l'Allocation serait de nouveau augmentée en juillet 2019. Cela signifie que pour l'année de prestations 2019-2020, la prestation maximale sera de 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 602 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Enfin, la vigueur de l'économie canadienne en 2018 a contribué à la baisse des taux de cotisation à l'assurance-emploi, avec plus de personnes sur le marché du travail et moins de demandes de prestations d'assurance-emploi.

L'économie canadienne d'aujourd'hui est forte, l'une qui connaît la croissance la plus rapide parmi les pays du G7.

Citation

« Tous les Canadiens méritent une chance réelle et juste de réussir. Nous continuerons à faire les investissements nécessaires afin de faire croître l'économie pour la classe moyenne, car lorsque l'économie fonctionne pour la classe moyenne, l'économie qui fonctionne pour tous. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Au Canada , près de 3,7 millions de Canadiens et leur famille reçoivent l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), dont la valeur s'élève à 23,7 milliards de dollars.

Selon les nouveaux taux d'indexation de l'ACE pour l'année de prestations 2019-2020, un parent monoparental ayant deux enfants de moins de 6 ans et un revenu de 30 000 $ recevra 286 $ de plus pour l'année de prestations suivante afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Cela représente un soutien annuel pouvant atteindre 13 278 $.

Le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2019 de 1,62 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable représente une baisse par rapport au taux de 1,66 $ de 2018, ainsi qu'une réduction de 0,26 $ par rapport au taux de 2016 (1,88 $).

Pour les travailleurs du Québec, le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2019 de 1,25 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable représente une baisse par rapport à 1,30 $ en 2018, ainsi qu'une réduction de 0,27 $ par rapport au taux de 1,52 $ de 2016.

Liens connexes

