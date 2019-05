Le gouvernement du Québec appuie La Semaine numérique de Montréal





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier pour la réalisation de < MTL > connecte : La Semaine numérique, un événement qui se tient à Montréal du 25 mai au 2 juin 2019.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, confirment une aide financière de 167 200 $ à l'organisme Printemps numérique pour soutenir les activités prévues à la programmation de cette activité.

Nouveau rendez-vous annuel consacré à l'intelligence numérique, l'événement propose une programmation diversifiée s'adressant aux entrepreneurs et aux jeunes entreprises d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, une importante délégation nantaise se rendra à Montréal du 27 au 31 mai. En plus de présenter des conférences, des formations et des panels liés aux enjeux du numérique, la Semaine numérique est une vitrine qui met en lumière le savoir-faire technologique des entreprises montréalaises.

Citations :

« Montréal est un chef de file dans le développement du savoir en intelligence numérique. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Semaine numérique de Montréal, qui fait la promotion de l'expertise et du talent québécois et met en valeur nos entreprises innovantes. Cet événement auquel participent des organisations montréalaises et internationales permet de soutenir le positionnement de Montréal, qui se démarque en tant que grande ville du numérique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'industrie du numérique du Québec est reconnue à l'international. Pour preuve, on m'en parle partout lorsque je suis en mission. La Semaine numérique de Montréal est l'occasion pour les entrepreneurs d'ici et de Nantes en France d'élargir leur réseau et de mettre en évidence la place stratégique qu'ils occupent dans le domaine du numérique, ici comme à international. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 150 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie accorde une subvention de 17 200 $ dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD). Cette subvention est accordée à Printemps numérique pour la réalisation de missions en France à la Nantes Digital Week, incluant la participation à l'activité Femmes et Numérique à l'international.

Liens connexes :

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie :

https://www.facebook.com/MRIQuebec/

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://fr.linkedin.com/company/mriquebec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 13:30 et diffusé par :