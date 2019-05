Fermeture d'un studio de santé - Avis aux anciens clients de Gymnique

Il s'agit de la première présentation scientifique des données d'innocuité et de tolérance du OV-935 (TAK-935) dans les encéphalopathies développementales et épileptiques de l'essai clinique de phase 1b/2a L'étude a satisfait aux principaux critères...

PopSockets, fabricant de poignées pliables pour téléphone, de supports et de portefeuilles est heureux d'annoncer le plus récent ajout à sa gamme, le PopWallet +. Le PopWallet + sera disponible le 16 juin dans plusieurs points de vente en Europe et...